Le conseil d'Ogeo Fund rassure ses entreprises affiliées

Gros chantier pour le directeur ad intérim

Le conseil a par ailleurs confirmé Frank Jeusette dans ses nouvelles fonctions et l'ont chargé de plusieurs missions . Il devra notamment identifier les besoins en termes de temps et de compétences nécessaires pour gérer pareil fonds de pension. Sous-entendu, l'ancienne direction était sans doute surdimensionnée par rapport aux nécessités. Il lui a également été demandé de veiller à ce que les deux directeurs licenciés pour faute grave soient remplacés dans les différentes filiales et entreprises où siège Ogeo . Il en va d'une quinzaine de sociétés. Le directeur ad intérim devra aussi identifier les éventuels investissements à risque.

Last but not least, Ogeo prévoit de lancer une procédure de recrutement d'un ou plusieurs dirigeants dans les mois à venir, en fonction des conclusions de Frank Jeusette.