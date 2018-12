La chronique de Giles Daoust

En cette fin d’année, le magazine américain Wired a publié son traditionnel "The World in 2019", rassemblant une série d’articles témoignant des innovations ou évolutions à venir pour l’an prochain. J’ai retenu cinq articles, qui démontrent une nouvelle fois à quel point le monde politique international se fourre le doigt dans l’œil…

1. "De nouvelles formes de vie artificielle", qui raconte que des scientifiques ont récemment réussi à créer de nouvelles formes de vie (XNA, pour "xeno nucleic acid", le pendant artificiel de l’ADN), pour le moment au niveau unicellulaire. Dans les années à venir, les possibilités de faire évoluer ces technologies vers des formes de vie artificielle multicellulaire (dont, pour rappel, nous sommes tous issus) sont réelles.

2. "Nous commencerons à traiter la vieillesse comme une maladie", qui explique qu’en 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ajouté à l’International Classification of Diseases le "Code MG2A: old age". Autrement dit, l’OMS considère désormais que la vieillesse est une maladie, ce qui donne un caractère officiel et légitime à la recherche médicale contre celle-ci.

3. "Nous mettrons à profit les bienfaits du vieillissement", où l’on traite de l’influence qu’aura le vieillissement de la population sur le monde de demain, où de nouvelles formes de travail, de mentoring, et de nouvelles manières de se rendre utile à la société devront être inventées pour permettre la réelle intégration d’un nombre croissant de seniors dans la société de demain.

4. "Le choix du pèlerin", qui montre, image à l’appui, le nouveau plus grand hôtel du monde, qui ouvrira ses portes en 2019… à la Mecque. Avec ses 12 tours de 45 étages chacune, 10.000 chambres, 70 restaurants, il disposera d’une superficie au sol correspondant à trois fois celle du Vatican. Il a été érigé pour accueillir les 2 millions de pèlerins et 20 millions d’autres visiteurs qu’accueille la Mecque chaque année.

5. "Le pouvoir va se libérer de ses chaînes", qui explique à quel point les citoyens du monde entier se sentent aujourd’hui déconnectés des pouvoirs politiques censés représenter leurs intérêts.

La Belgique s’étripe depuis des décennies sur la meilleure structure institutionnelle pour gouverner 11 millions d’habitants, soit la taille de la 4e ville de Chine.

Ces cinq articles illustrent de manière variée les grands défis du monde aujourd’hui: la technologie, la médecine, le vieillissement, la religion et le système politique mondial. Et je n’ai même pas découpé un article sur l’intelligence artificielle ou les défis environnementaux, car il est parfaitement inutile de rappeler encore une fois à quel point ils vont révolutionner nos vies, et surtout celles de nos enfants.

Pendant ce temps, quels sont les sujets qui dominent la scène politique internationale? Trump passe sa vie à recomposer un gouvernement apparemment fait de matière friable. L’Europe tarde à trouver sa valeur ajoutée. La COP24 échoue à mettre la communauté internationale d’accord sur une des grandes évidences de notre temps, à savoir la protection de l’environnement. Le Royaume-Uni passe le plus clair de son temps à essayer de se dépatouiller du Brexit. La France, qui allait soi-disant être révolutionnée par Macron, se fend de mesurettes pour tenter de calmer les gilets jaunes. La Belgique s’étripe depuis des décennies sur la meilleure structure institutionnelle pour gouverner 11 millions d’habitants, soit la taille de la 4e ville de Chine. Et Bruxelles pédale dans la lasagne institutionnelle pour essayer de résoudre les problèmes de mobilité d’une ville de 1,2 million d’habitants, à l’époque conçue pour en supporter maximum 500.000, tout ça sans le moindre recours à la technologie qui est pourtant la seule et unique solution.