Le fisc exige un demi-milliard d'euros du fabricant du Quick-Step

Si l’Inspection spéciale des impôts (ISI) obtient gain de cause contre l’entreprise de revêtements de sol flamande Unilin (Quick-Step), pas moins de 547 millions d’euros pourraient tomber dans l’escarcelle de l’État . Le litige porte sur une structure juridique encaissant, par l’Irlande et le Luxembourg, les royalties du système révolutionnaire Uniclic que cette société a développé. Ce système à cliquet permet de placer des revêtements stratifiés sans colle. Selon l’ISI, il s’agit d’une structure artificielle, qui a servi pendant des années à éluder les impôts sur les bénéfices générés par Uniclic.

La semaine prochaine, l’affaire opposant l’ISI et Unilin sera plaidée devant la cour d’appel de Gand. La lecture attentive des derniers comptes annuels d’Unilin révèle que l’ISI a transmis, cette année encore, six redressements fiscaux au groupe de Flandre-Occidentale pour les exercices d’imposition 2013 à 2018. Et Unilin s’était déjà vu infliger de tels redressements pour les années 2006 à 2012. Au total, les impôts et amendes réclamés par l’ISI s’élèvent donc à présent à 547,361 millions d’euros, comme le précise lui-même Unilin.