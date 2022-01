Le fonds Tioga investit dans la plateforme d'échange de dérivés digitaux D2X

La start-up néerlandaise D2X rend possible la négociation d'options et de futures sur des actifs numériques à un niveau de qualité comparable à celui des marchés réglementés

Le fonds belge dédié à la blockchain et soutenu notamment par la SRIW monte à bord de la start-up néerlandaise D2X aux côtés de Fortino et du fonds de Xavier Niel.

Le fonds d'investissement belgo-néerlandais Fortino, fondé par Duco Sickinghe (ex-CEO de Telenet), et le fonds Kima Ventures de l'homme d'affaires français Xavier Niel (Iliad, Mediawan…) ont également participé à l'opération.

D2X rend possible la négociation d'options et de futures sur des actifs numériques à un niveau de qualité comparable à celui des marchés réglementés.

Fondée en 2020, la start-up néerlandaise rend possible la négociation d'options et de futures sur des actifs numériques, avec un niveau de qualité comparable à celui des marchés réglementés. L'idée? "Permettre aux institutions européennes de participer à l'écosytème digital de façon régulée", évoquent ses fondateurs.

Lire aussi Fortino Capital lève 105 millions d’euros pour son troisième fonds

Plus de 60 millions

Tioga Capital a démarré ses activités l'an dernier avec la levée de 14 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs de la scène tech, de familles entrepreneuriales belges (Vlerick, De Clerck, Van Hool...) et de la SRIW. En août, le fonds triplait environ son capital grâce au soutien de l'invest bruxellois Finance&invest.brussels, de l'invest flamand PMV et de la KU Leuven. Fin décembre, il clôturait sur la levée de quelque 61,4 millions d'euros contre un objectif de 50 millions initialement escomptés par les fondateurs que sont l'investisseur en private equity Nicolas Priem, l'entrepreneur Patrick Van de Mosselaer, l'investisseur en blockchain Michiel Lescrauwaet, et le juriste-fiscaliste Olivier Lefebvre.

61,4 millions d'euros Tioga Capital clôturait fin décembre la levée de 61,4 millions d'euros, sur un objectif initial de 50 millions.

Il faut dire que la blockchain attire de plus en plus l'attention d'acteurs institutionnels (banques, gestionnaires d'actifs, fonds de pension...) et de grands groupes (Tesla, etc.) à l'échelle internationale. Ce qui amène à "un bouillonnement entrepreneurial énorme du côté de tout ce qui touche à l'infrastructure permettant l'adoption future de la technologie blockchain/cryptomonnaie, qui est justement notre créneau", souligne Nicolas Priem.