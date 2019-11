Le fonds Vives s'ouvre aux universités européennes

Le troisième fonds Vives se distingue de ses grands frères par son caractère pan-européen et interuniversitaire. Vives Inter-University Fund vise à terme une taille de l’ordre de 50 millions d’euros. Un premier closing à 25 millions est dans sa phase finale de concrétisation.

En route pour Vives III: l’UCLouvain et la Sopartec, la société de transfert de technologies et d’investissement de l’université néo-louvaniste, sont en train de finaliser la mise sur pied du nouveau fonds de financement de spin-off appelé à prendre le relais de Vives I et II, lancés respectivement en 2004 et 2011.

Baptisé "Vives Inter-University Fund" – du nom de l’humaniste espagnol du XVIe siècle Juan Luis Vives –, ce fonds vise à terme une taille de l’ordre de 50 millions d’euros. Un premier closing à 25 millions est dans sa phase finale de concrétisation. Une étape symbolique a été franchie récemment avec la signature d’accords de partenariats entre l’UCLouvain, l’Université du Luxembourg, le Fonds national de la Recherche et le Luxembourg Institute of Health lors de la visite d’État des souverains belges au Grand-Duché.

Le troisième fonds Vives se distingue de ses grands frères par son caractère pan-européen et inter-universitaire. "Il se trouve à la fois dans la prolongation des deux fonds Vives précédents, mais avec ses propres spécificités, explique Vincent Blondel, le recteur de l’UCLouvain. Le fonds portera une attention particulière à des partenaires universitaires et internationaux avec une proximité géographique. Car il y a des liens forts – plus forts que par le passé – qui s’établissent entre les universités. Avant, il s’agissait surtout de mobilité non diplômante – Erasmus – mais aujourd’hui, les acteurs se rapprochent dans d’autres dimensions, en l’occurrence ici dans le cadre du fonds Vives, avec la KULeuven, mais aussi avec d’autres universités avec lesquelles nous sommes en lien en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg."

Une taille critique

"On a une ambition de rayonner dans une distance de 300 kilomètres autour de Louvain-la-Neuve, ajoute de son côté Philippe Durieux, le CEO de la Sopartec. Il existe déjà des fonds interuniversitaires, mais je pense qu’il doit s’agir d’une première de créer un fonds universitaire avec plusieurs universités dans différents pays européens, où on essaie d’avoir une taille critique pour s’assurer que nos champions issus de nos laboratoires puissent disposer de moyens financiers relativement conséquents."

L’ADN de ce nouveau fonds restera similaire: un fonds multisectoriel de première ligne pour investir dans des projets de haute technologie issus de la recherche universitaire et répartis dans différentes filières. Il pourra investir dès la création de la spin-off et jusqu’à 5 millions d’euros par dossier. De nouveaux venus s’ajouteront à la dizaine d’actionnaires déjà présents dans le capital de Vives II, dont le Fonds européen d’investissement (FEI), la SFPI, Nivelinvest, des investisseurs privés (Fortis Private Equity, ING Belgique, Sofina, Dexia Banque, AXA Belgique) et la Sopartec.

Depuis 2004, le fonds a réalisé 27 investissements et permis de lever 400 millions d’euros. Vives a notamment contribué à l’un des tours B les plus élevés dans une spin-off universitaire européenne, en l’occurrence Iteos Therapeutics, qui a levé 64 millions d’euros en juin 2018. Il a également opéré plusieurs sorties, la dernière en date concernant la spin-off liégeoise SmartNodes, rachetée par le Français Lacroix.