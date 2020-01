Le français Atalian s'ancre en Belgique

Le groupe est un des grands noms du facility management en Europe. Il a transféré son holding de tête du Grand-Duché vers Bruxelles.

Atalian Servest est un groupe français qui réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 milliards d’euros dans le "facility management", c’est-à-dire les services aux entreprises (nettoyage, sécurité, restauration, accueil, espaces verts…). Un secteur dans lequel il fait partie des leaders en Europe. Il opère dans plus de trente pays sur quatre continents et a crû, entre autres, par acquisitions, la dernière en date étant le rachat du britannique Servest Limited en 2018. Il emploie plus de 125.000 personnes au total. Le contrôle de ce groupe familial dirigé par Julien Franck passait jusqu’il y a peu par le Grand-Duché, où était établi son holding faîtier, Atalian Holding Development and Strategy (Atalian HDS). En décembre dernier, ce holding a fait l’objet d’un transfert, direction Bruxelles, en Belgique.

3 milliards € Le chiffre d’affaires du groupe Atalian, présent dans plus de 30 pays, dépasse les 3 milliards d’euros.

Reste à voir pourquoi ses actionnaires ont jugé notre pays plus attrayant que son voisin luxembourgeois. "Le holding d’Atalian Holding Development and Strategy, représenté par Franck Julien, est basé en Belgique depuis 2013", nous répond une porte-parole du groupe français. Elle fait allusion à une autre société, FJ International Invest, qui est effectivement établie à Uccle depuis 2012. On en déduit que cette dernière coiffait Atalian HDS et qu’il y avait donc un étage de plus dans la structure de détention du groupe. Sur son site, pourtant, il renseigne Atalian HDS comme holding de contrôle.

"En avril 2019, à la suite de l’arrêt maladie soudain du CEO, Monsieur Matthieu de Baynast, Franck Julien, l’actionnaire majoritaire du Groupe Atalian, (en) a repris les commandes, précise-t-on encore au siège. Ce dernier a procédé à un remaniement complet de la gouvernance d’Atalian. Une nouvelle équipe de managers a ainsi été mise en place au sein du Groupe Atalian et le conseil d’administration a été revisité. Cette nouvelle équipe est principalement dotée de talents de nationalité belge et/ou basés en Belgique."

Laurent Levaux au CA

C’est exact: le Français Franck Julien est d’ailleurs résident en Belgique, de même que d’autres membres de sa famille. Et Atalian HDS, désormais société de droit belge, vient de nommer un Belge à son conseil d’administration, et non des moindres: Laurent Levaux (Aviapartner, bpost, Hamon, Nethys, Groupe Herstal…) y siégera désormais au titre d’administrateur indépendant. Mais il y côtoiera aussi des Français, dont quelques personnalités de haut vol dans l’Hexagone comme Henri Proglio, l’ancien patron d’EDF, ou Georges Fenech, ancien juge et député.

"La Belgique est très attractive. Et c’est plus simple et plus facile." Laurent Levaux

Cela suffit-il à expliquer son ancrage dans notre pays? "La Belgique est très attractive. Et c’est plus simple et plus facile", répond Laurent Levaux, qui ajoute: "Ce n’est pas la première société qui transfère son holding du Luxembourg vers la Belgique."

Consulté, un fiscaliste nous explique à ce propos qu’on assiste depuis deux ou trois ans à une tendance au rapatriement de holdings patrimoniaux du Grand-Duché vers la Belgique. Pas uniquement parce que la Belgique est séduisante pour entreprendre, mais aussi parce que le fisc belge conteste de plus en plus les résidences fiscales d’intérêts belges à l’étranger: "si vous ne disposez que d’une société boîte aux lettres au Luxembourg, dit ce spécialiste, l’administration fiscale belge va vraisemblablement épingler son absence de consistance."