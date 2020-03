Le "manager du siècle" dernier est mort

L'homme d'affaires américain Jack Welch, qui a fait de l'entreprise publique General Electric un des fleurons industriels américains, est mort à l'âge de 84 ans, ont annoncé ses proches à la chaîne d'informations CNBC. Fils d'un conducteur de train, il a dirigé General Electric pendant 20 ans, transformant la société en un conglomérat tentaculaire, avec des activités dans les médias et l'industrie du divertissement (NBCUniversal), la finance (GE Capital), la santé , l' électronique et l' aéronautique .

"Redressez-la, fermez-la ou vendez-la"

Il faut dire que Jack Welch voulait que toutes les divisions de General Electric soient leaders dans leur domaine. Son conseil pour les dirigeants du groupe et ses lieutenants: quand une activité va mal, "redressez-la, fermez-la ou vendez-la".

Diplômé de l'université du Massachusetts Amherst en ingénierie chimique , il a obtenu un doctorat en 1960 de l'université de l'Illinois. Il a rejoint General Electric la même année en tant qu'ingénieur chimique dans la division plastiques et a grimpé ensuite les échelons jusqu'à devenir vice-président du conseil d'administration en 1979. Cette promotion va conduire à sa nomination au poste de CEO en avril 1981 à l'âge de 45 ans . Il quittera ses fonctions en septembre 2001, quelques jours avant les attentats du 11 septembre.

Difficile succession

Son successeur Jeff Immelt a hérité d'une entreprise certes en bonne santé, mais son règne a été marqué par le 11 septembre, l'éclatement de la bulle internet, la crise financière et la prise de conscience mondiale sur le réchauffement climatique. Immelt a ainsi eu la lourde mission de revendre les joyaux de la famille, notamment NBCUniversal et GE Capital, plombés par la crise des subprimes. Ce fut le début de la descente aux enfers de General Electric, qui a été éjecté depuis du Dow Jones et lutte actuellement pour sa survie.