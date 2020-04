Le marché des IPO ne devrait pas rebondir rapidement

Les mois de janvier et février annonçaient une bonne année en matière d'introductions en bourse. La propagation du coronavirus à l'échelle mondiale et ses répercussions sur les marchés changent la donne.

L'année avait bien commencé, suivant l'élan du 4e trimestre 2019. En trois mois, 235 introductions en bourse ont été observées pour un montant total de 28,5 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 11% en volume par rapport à 2019 et de 89% en valeur.

Certes, 2019 n'était pas une année à marquer d'une pierre blanche. Mais cette envolée s'est heurtée à la pandémie du Covid-19 et les marchés boursiers sont touchés de plein fouet, explique-t-on chez EY.

"Les événements inédits et inattendus liés au COVID-19 ont pesé sur la santé mondiale des marchés boursiers et, avec d'autres facteurs des marchés mondiaux, ont généré sur les marchés des turbulences telles qu’on n’en avait plus vu depuis la crise financière de 2008."'