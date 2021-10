Le mécénat de compétences truste les Caïus 2021

Par le passé, les candidats à décrocher un Caïus étaient minimum 12 par édition. Parfois 14, voire 20! Alors, faut-il voir dans les 10 candidats de ce millésime 2021, le signe d’un recul du mécénat culturel sous l’effet de la crise économico-sanitaire? "Pas vraiment. On aurait pu craindre qu’ils soient moins. Mais 10, c’est bien, c’est un concentré qualitatif de la réalité actuelle du mécénat d’entreprise, juge Nadia Abbès , la nouvelle directrice de Prométhéa. Et je dis 'chapeau' à ceux qui ont répondu à l’appel de candidatures en juin, au sortir d’une troisième vague de pandémie et à un moment où toutes les sociétés ont plutôt le nez dans leurs bilans et leurs AG… Cela témoigne du fait que l’on est face à des entreprises généreuses et engagées ."

La dernière édition remontant à 2018 et la période Covid ayant impacté le secteur culturel, on décèle aussi que la pratique du mécénat évolue, se diversifie. "En effet, confirme Nadia Abbès, toutes les entreprises sélectionnées par le jury ont pratiqué un mécénat allant bien au-delà du simple apport financier à l’ancienne, on est davantage dans le regroupement collectif et l’offre de compétences. Prométhéa abrite plusieurs collectifs de sociétés. L’un d’eux, Namosa, s’est constitué en plein confinement et rassemble une quinzaine d’entreprises dont la Brasserie de la Houppe primée cette année. La formule "collectif" est une solution fédératrice pour les (petites) entreprises qui permet de partager une dynamique motivante et de mutualiser des moyens financiers plus importants autour d’un projet."