Le médecin virtuel ViviDoctor fait aveu de faillite

Fin de l’aventure pour la start-up qui avait lancé le premier modèle de consultation médicale en ligne en Belgique. Elle avait pourtant levé plus de 300.000 euros et n’avait encore bouclé qu’un exercice complet.

La télémédecine n’aurait-elle pas bonne presse en Belgique? On peut se poser la question, à voir la destinée de la start-up ViviDoctor. Cette jeune pousse qui avait lancé il y a deux ans le premier modèle de consultation médicale en ligne dans notre pays, a mis la clé sous le paillasson. Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a ouvert la faillite de la SPRL ViviDoctor le 13 novembre dernier et nommé maître Guy Kelder curateur.

Difficile, à ce stade, de découvrir les principales raisons qui ont poussé ses dirigeants à faire aveu de faillite car d’une part ceux-ci n’ont pas répondu à nos appels, et d’autre part la curatelle n’a pas encore eu le temps matériel de rencontrer les responsables. Reste que cet échec ne manque pas d’étonner, car l’entreprise avait réussi à lever des fonds et qu’elle n’en était qu’à sa deuxième année d’exercice complet.

Crowdfunding et business angels

La plateforme avait été inaugurée en mai 2017. Elle offrait des consultations médicales à distance via combinaison de smartphone (le patient) et du site web (le médecin). En matière de diagnostic, ViviDoctor avait concentré son activité sur une dizaine de catégories d’affections. Elle recourait aux services de médecins généralistes ainsi que de quelques spécialistes. Le diagnostic était suivi, le cas échéant, de la délivrance d’une prescription.

ViviDoctor s’était présentée à des candidats investisseurs en crowdfunding via la plateforme de MyMicroInvest (Spreds aujourd’hui) en 2017. L’opération s’était soldée par un succès et lui avait permis de récolter 99.900 euros. Elle avait réussi à séduire d’autres investisseurs par la suite, dont les business angels Frédéric Dardenne et Louis Martens, si bien qu’elle avait levé au total pour 318.000 euros de capitaux , entièrement libérés.

Feu orange de l’Ordre

On ignore ce qu’il s’est passé depuis. On notera toutefois que ViviDoctor n’a pas déposé ses comptes pour l’exercice 2018, et que deux de ses trois gérants et fondateurs ont démissionné récemment, l’un en décembre 2018, l’autre en octobre 2019, soit un mois à peine avant la faillite.