Le modèle coopératif en plein essor

SCRL et "vraies" coopératives

La réforme du code des sociétés de 2019 établit une distinction entre les SCRL et les "vraies" coopératives, agréées par l’Alliance coopérative internationale. Elles doivent répondre à sept critères, parmi lesquels un droit de vote égal (une voix par coopérateur, quel que soit son apport financier), une rémunération limitée du capital souscrit – le bénéfice doit être affecté en priorité au développement de l'entreprise – ou encore une contribution au développement durable de la communauté. En Belgique, on en dénombrait un peu plus de 600 en 2017. Elles seraient entre 1.000 et 2.000 aujourd'hui.