Le nombre d'officines ne recule que légèrement en Belgique

La Belgique compte 4.797 pharmacies ouvertes au public et 247 pharmacies fermées temporairement.

Mais cette densité est régulièrement plus élevée, en particulier en Wallonie et à Bruxelles. Dans des villes comme Liège, Charleroi, Bruxelles et Huy, elle est systématiquement supérieure à 6 pharmacies par 10.000 habitants.