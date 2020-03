Le nombre et les revenus des entrepreneuses stagnent en Belgique

La part des femmes dans les professions libérales et indépendantes a progressé en Belgique sur le long terme, mais tend à stagner ces dernières années. Et l'écart de revenus en faveur des hommes a fait du surplace. Pas de quoi faire la fête ce dimanche...

Les femmes entreprennent-elles plus qu'avant en Belgique? Comme on célébrera ce dimanche la Journée internationale des droits de la femme, le Réseau Diane, qui fédère quelque 3.500 entrepreneuses au sein de l'Union des classes moyennes (UCM), a mené l'enquête sur ce thème. Précision importante: il a cantonné sa recherche aux indépendants et professions libérales. Ses réponses tiennent en deux constats: sur le long terme, on enregistre un léger progrès, le nombre de femmes indépendantes augmente quelque peu. Mais sur les dernières années, c'est plutôt à une stagnation qu'on assiste: depuis 2012 ou 2014, selon les critères, leur part de l'effectif indépendant total reste vissée au même niveau. On y ajoutera une troisième conclusion, plus inquiétante: leur rémunération demeure inférieure à celle des hommes avec un écart également très (trop) stable dans le temps.