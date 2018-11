Le nouveau code des sociétés, l'occasion de réfléchir à l'avenir de l'entreprise

Le nouveau code des sociétés augmente considérablement la liberté d’action du chef d’entreprise. Il offre ainsi l’occasion de réfléchir à l’avenir de son entreprise.

La Chambre doit en principe voter ce mardi en commission le nouveau code des sociétés, une réforme majeure élaborée par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) et qui touche à de nombreuses facettes de la vie des entreprises. "Compte tenu des aménagements successifs, il y avait un besoin de cohérence", se félicite Pierre Nicaise, président de la Fédération royale du notariat belge (FedNot). Celle-ci, avec la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et Graydon, vient de publier une brochure qui résume les changements les plus marquants d’une législation qui entre en vigueur le 1er mai 2019.

• ASBL sur le même pied que les entreprises. Les ASBL (dont le statut remonte à 1921) seront désormais régies par les mêmes règles que les entreprises commerciales. Ce qui signifie que les ASBL auront le même droit d’insolvabilité, une même obligation d’inscription à la BCE et de tenir une comptabilité. Ce faisant, la législation belge se met en phase avec le droit européen. Les professions libérales seront, elles aussi, assimilées à des entreprises, même si elles sont en personne physique. Les différentes formes de sociétés sont ramenées de 17 à 4 seulement: la société simple, la société à responsabilité limitée (SRL, qui remplace la SPRL), la société anonyme (SA) et la société coopérative (SC).

• Le principe "une action – une voix" assoupli. Il sera possible pour les sociétés cotées d’accorder un droit de vote double "de loyauté" aux actionnaires qui détiennent leurs actions, au nominatif, depuis deux ans. Les actionnaires minoritaires et institutionnels perdent ainsi une partie de leur pouvoir d’influence s’ils ne veulent pas passer au nominatif. La majorité nécessaire pour insérer le droit de vote double dans les statuts est fixée à 66%. Pour Pierre Nicaise, le législateur n’a rien inventé. "Ce principe existe en France depuis longtemps. L’idée est de favoriser l’investisseur plutôt que le spéculateur." Philippe Lambrecht, administrateur secrétaire général à la FEB, y voit "une opportunité pour les entreprises en croissance de stabiliser le contrôle lors d’une introduction en Bourse ou d’une augmentation de capital".

• Liberté d’action pour les entreprises familiales. Avec le nouveau code des sociétés, les actionnaires des entreprises familiales pourront adapter plus librement les statuts. La transmission constitue souvent un moment critique dans la vie d’une PME. "C’est l’occasion de marquer une pause et de vérifier si la structure de l’entreprise correspond toujours à la situation de l’entreprise. Le chef d’entreprise pourra prévoir des mécanismes pour permettre à la nouvelle génération de s’impliquer sans perdre son droit de regard", suggère Pierre Nicaise. Ainsi par exemple, un père possédant une seule action pourra, s’il le souhaite, peser autant que ses enfants qui ont le reste des actions.

Pour Eric Van de Broele, directeur du service d’étude de Graydon, "chaque entrepreneur en Belgique va devoir se demander si la forme juridique de son entreprise est toujours adaptée, la nouvelle loi entraînera nécessairement une multitude de changements de statuts". Pierre Nicaise résume l’esprit du nouveau texte: "Le nouveau code permet de faire du sur-mesure, là où l’ancien texte se cantonnait dans le prêt-à-porter."

• Pas de capital de départ exigé. Depuis 2010, la SPRL "starter" permettait de lancer son entreprise avec 1 euro, mais c’était un statut temporaire. Dorénavant, il n’y aura plus de capital de départ exigé pour créer une SRL ou une société coopérative. Par contre, il faudra présenter un plan financier qui prouve que la société est viable. On permet des apports en industrie, c’est-à-dire du know-how ou des services qui pourront être rémunérés. "La suppression de l’exigence de capital pour créer une société nécessitera de revoir les critères de solvabilité", fait remarquer Eric Van den Broele.

• Responsabilité des administrateurs plafonnée. Auparavant, la responsabilité des administrateurs était illimitée. "Or ça ne sert à rien d’avoir une responsabilité illimitée si elle n’est pas assurable, estime Pierre Nicaise. Avec des plafonds de responsabilité, les administrateurs pourront plus facilement s’assurer et on garantit ainsi une protection plus importante des tiers." Cette nouveauté ne plaît guère aux syndicats. Philippe Lambrecht rappelle, lui, que "les syndicats n’ayant pas la personnalité juridique, ils sont mal placés pour parler de la responsabilité des administrateurs".

• Période transitoire jusqu’en 2024. Dès le départ, les notaires ont plaidé pour une période transitoire qui soit la plus courte possible. Dans un premier temps, le gouvernement envisageait dix ans pour finalement ramener ce délai à cinq ans. Concrètement, cela signifie qu’à partir du 1er mai 2019, on ne pourra plus créer de sociétés qui ne soient pas conformes au nouveau code.

Le 1er janvier 2020, le code sera d’application à l’ensemble des sociétés existantes et chacun aura jusqu’à 2024 pour adapter sa société aux nouvelles exigences. Les notaires s’attendent d’ores et déjà à un rush en fin de période transitoire. "Comme nous l’avions connu lors de la suppression des titres au porteur", se souvient Pierre Nicaise.