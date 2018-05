Le petit-fils d'Albert Frère prend la tête du holding familial

Un changement de tête qui s'est accompagné dans le même temps par un pas de côté de la gestion journalière de la part de Gilles Samyn , fidèle lieutenant du plus connu des Frère, au profit de Xavier Le Clef , 41 ans, homme de confiance de Cédric Frère et actuel CFO de la holding Frère-Bourgeois.

Les deux hommes gèreront donc désormais, directement et indirectement, les participations (M6, Banca Leonardo, International Duty Free, Cheval Blanc Finance et Distriplus qui opère les marques PlanetParfum et Di) de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) dont la holding Frère-Bourgeois détient 98%, mais aussi celles (Total, Lafarge Holcim, Adidas, Umicore, SGS, Pernod Ricard, Ontex et Parques Reunidos) du Groupe Bruxelles-Lambert (GBL)