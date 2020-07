Le pisciniste Fluidra étanche sa soif de croissance avec Aquafive

Issue de la fusion d'Aquadis et de Pentagone, l'entreprise brabançonne distribuait depuis plus de 25 ans du matériel (chauffage, déshumidification, nettoyage,…) aux professionnels du secteur – dont la marque Zodiac de l'acquéreur, qui représentait "une très grosse partie des revenus", nous dit-on. Et ce, aussi bien en Belgique qu'aux Pays-Bas et au Luxembourg, lui permettant d'enregistrer un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions, pour un ebitda d'environ 900.000 euros.