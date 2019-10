Le produit vaisselle d'Ecover fabriqué avec l'alcool de la Leffe 0%

Le brasseur et le fabricant de produits de nettoyage écologiques lancent un liquide vaisselle à base de résidu issu du processus de production de bière sans alcool.

Lorsqu’il ne produisait de la bière sans alcool qu’en quantités limitées, AB InBev se contentait de décomposer de façon organique l’alcool résiduel. Mais à présent qu’il brasse et commercialise de plus en plus de Jupiler 0,0% et autres Leffe Blonde 0,0%, il cherche des applications plus importantes pour ce "déchet". Début de cette année, le brasseur avait pris une première initiative en convertissant de l’éthanol en biogaz pour véhicules. Il vient de réaliser avec le concours d’Ecover un autre projet de réutilisation original: le producteur de produits de nettoyage écologiques a fabriqué un liquide vaisselle composé à concurrence d’au moins 25% d’alcool résiduel, fourni par AB InBev.

L’ingrédient consiste en éthanol provenant du processus de production de bière sans alcool. Ecover l’a utilisé dans son propre processus comme élément contribuant à rendre son produit final liquide et conservable. Baptisé "Too Good to Waste", le liquide vaisselle ainsi produit dans son usine de Malle est mis en vente dès cette semaine dans les grandes surfaces: Colruyt, Delhaize et Carrefour participent à l’opération. Précisons qu’il est présenté en bouteille en plastique 100% recyclé.

Un projet à pérenniser

"Nous avons démontré la faisabilité du processus." tom domen Global innovation manager chez Ecover

Petit bémol: ce nouveau liquide vaisselle n’a été produit qu’en édition limitée. C’est donc ce qu’on appelle un "one shot"… Mais cela représente quand même 170.000 bouteilles et… tout n’est qu’une question de temps, explique Tom Domen, Global Innovation Manager chez Ecover: "AB InBev a fait cela avec nous pour tester la faisabilité du projet, dit-il. On a démontré que c’était faisable. On examine à présent l’opportunité de le faire à plus grande échelle." Il est donc possible que les deux partenaires réunissent leurs forces pour produire ce liquide vaisselle en grand. Ce serait aussi une question de rentabilité: le fabriquer en petites quantités comme ils viennent de le faire ne permet pas de rendre le projet rentable. Pour y arriver, il faut actionner des économies d’échelle.

Ceci dit, "d’autres producteurs de boissons ont eu vent du projet et ont déjà contacté Ecover pour envisager des collaborations du même genre, notamment au Royaume-Uni", note Domen. Car il s’agit bel et bien d’une première. Et en lançant cette initiative, "Ecover souhaite encourager d’autres personnes à voir les déchets sous un autre angle", souligne la firme qui se fait forte d’"inciter les organisations, la société et les consommateurs à amorcer des changements significatifs".

