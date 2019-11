"Le registre UBO n'est pas l'amorce d'un cadastre des fortunes"

Transformation | Rentabilité et réduction des coûts

Alexandre De Geest est à la tête de l’Administration de la Trésorerie depuis trois ans. La Trésorerie fait partie du SPF Finances et gère tout ce qui est non fiscal. La mission d’Alexandre De Geest est de rationaliser et de simplifier une institution qui héberge toute une série d’entités avec leurs particularismes hérités du passé.

On y trouve notamment l’Agence de la dette (bien que séparée institutionnellement de la Trésorerie), la Caisse des Dépôts et Consignations, le Fonds de garantie des Dépôts (qui couvre les fameux 100.000 euros des épargnants), le département des sanctions financières (où se trouvent notamment les fonds libyens gelés), l’UBO, ou encore la Monnaie Royale de Belgique (bien qu’elle soit logée dans les locaux de la Banque nationale).

Les effectifs de la Trésorerie sont passés de 185 à 152 équivalents temps plein (ETP) entre 2017 et 2019, et ce à périmètre équivalent. Rien qu’à la Monnaie Royale, on est passé de 51 ETP en 2017 et à 9 ETP en 2019.

En 2018, la Trésorerie a dégagé 50,5 millions d’euros de bénéfices pour des coûts de 15,4 millions. Au premier semestre 2019, la Trésorerie affichait des bénéfices de 34,7 millions d’euros pour des coûts de 9,1 millions.

À elle seule, la Caisse des Dépôts et Consignations gère 3,5 milliards d’euros de dépôts qui ne sont pas rémunérés. Elle fonctionne quelque part comme une petite banque et serait, à ce titre, la 15e banque du pays. Le bénéfice de la Caisse des Dépôts a progressé de 33 millions d’euros en 2016 à 39 millions d’euros en 2018.