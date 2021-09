Le roi wallon de la bureautique Davin passe en mains françaises

Au fil des années, la société de Gilly a connu une progression continue pour disposer aujourd'hui de cinq sites en Belgique et au Luxembourg , d'une équipe de près de 80 personnes , d'un chiffre d'affaires de quasi 19 millions d'euros et d'un portefeuille de plusieurs milliers de clients, surtout du côté des PME . Elle s'est aussi taillé au fil du temps une place de choix dans l'enseignement francophone où elle équipe – via sa filiale Défilangues – 11.000 salles en écrans et tableaux interactifs.

Autant d'éléments qui ont tapé dans l'œil du géant français Koesio (ex-C'Pro), a-t-on appris, qui multiplie les opérations depuis quelques années. Le spécialiste de l'impression – son métier d'origine –, de l'intégration informatique et des télécoms a en effet dépassé les 100 acquisitions depuis sa création il y a 30 ans, pour peser près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, près de 2.800 collaborateurs et quelque 180 agences.

Sauf que cette fois, et c'est une première, le leader français du traitement de l'information documentaire et numérique met un pied à l'international via le rachat de l'entreprise carolo conseillée par le cabinet spécialisé en fusions et acquisitions Allyum et le cabinet d'avocats CMS. Un développement qui s'inscrit dans un plan stratégique ambitieux du management visant à dépasser le milliard d'euros de ventes d'ici à 2024 pour Koesio.