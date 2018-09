Le secteur de l'intérim affiche une insolente santé en Belgique

Les entreprises de travail intérimaire affichent des performances et une santé financière supérieures à la norme en Belgique, selon l’analyse de Graydon. Le secteur crée de l’emploi et réduit son endettement sans discontinuer depuis cinq ans. Près de la moitié des 671 sociétés du secteur devraient encore progresser sur les douze mois à venir.

Le secteur du travail intérimaire se distingue en Belgique par sa bonne santé financière . C’est le bureau d’analyses économiques Graydon qui a fait ce constat après avoir étudié ce marché sous toutes les coutures. "Le secteur de l’intérim est florissant. Les entreprises belges font de plus en plus souvent appel à du personnel temporaire. Le nombre moyen de travailleurs de ce secteur a considérablement augmenté ces dernières années. Nous pouvons prévoir de la croissance pour près de la moitié des entreprises du secteur dans les douze prochains mois , souligne Glenn Philips, spécialiste du secteur chez Graydon. Le secteur du travail intérimaire s’en sort bien mieux que toutes les entreprises belges regroupées" , ajoute-t-il.

Boom de l’emploi

Les chiffres de l’emploi sont particulièrement éloquents. De 2012 à 2016, le nombre moyen de travailleurs dans le secteur est passé de 127.000 à 148.000. Sur 2015, la progression est de 7%. On sait déjà qu’on dépasse les 150.000 en 2017 et Graydon table sur 160.000 pour cette année.

Quand on consulte le top 5 du secteur, on remarque toutefois qu’il est composé de filiales de groupes étrangers. Il s’agit du géant néerlandais Randstad (28.351 emplois équivalents temps plein, selon le décompte effectué par le Crisp pour 2016), de l’américain Manpower (14.165 emplois), du suisse Adecco (10.934 emplois), du japonais Recruit Holding (via sa filiale Start People, 9.894 emplois) et de Tempo-Team (9.201 emplois), cette dernière renvoyant au même actionnaire final néerlandais que Randstad (le groupe Goldschmeding). Deux places derrière, apparaissent les trois premiers groupes belgo-belges, à savoir Asap.be, AIB (alias AGO) et Daoust.