Le snowboardeur professionnel du plat pays

Seppe Smits est un pionnier. Il y a dix ans, il est devenu le premier snowboardeur belge de l’histoire à devenir professionnel. Un défi qui semblait impossible à l’époque. Sauf pour lui. Mais vivre d’un sport impraticable dans son propre pays demande une sérieuse envie.

Pour les fans de ski, les vacances de Pâques sont réputées comme l’ultime moment pour une escapade sur les pistes enneigées. Une fois les cloches passées, ça devient sérieusement plus compliqué. Cela dit, pas pour tout le monde. Et certainement pas pour Seppe Smits. Le jeune Gantois a son snowboard vissé sous ses pieds la plupart du temps. Près de 10 mois par an, il tâte la poudreuse. "Juin et juillet sont les deux seuls mois où je ne suis pas à la montagne", sourit le snowboardeur. "Mais dès le mois d’août, je peux déjà recommencer en Australie et en Nouvelle-Zélande, où c’est l’hiver à ce moment de l’année."

Une vie sur la neige qui se justifie par son statut. Seppe Smits est snowboardeur professionnel. Le premier de l’histoire du plat pays. Ses spécialités sont le Big Air et le Slopestyle. Pour résumer, il est jugé pour faire dans les airs des figures impossibles pour le commun des mortels. À son palmarès, il compte notamment une dixième place aux JO mais surtout deux titres de champion du monde, en 2011 et en 2017.

"J’ai commencé comme tout le monde, en vacances avec mes parents", glisse le jeune homme. À son adolescence, le potentiel émerge. "J’ai donc commencé à m’investir de plus en plus mais c’était très difficile d’expliquer à mes professeurs que je devais partir pour me rendre à des compétitions et donc rater des cours. Les réactions étaient souvent du genre ‘Moi aussi j’aimerais partir en vacances’", explique le sportif, qui trouvera finalement la solution en intégrant une école sportive anversoise plus flexible.

L’ambition du jeune homme n’est clairement pas de se payer du bon temps sur les pistes. Depuis le début, son rêve était clair: devenir pro. Et peu importe si cette ambition ne s’est jamais réalisée dans notre pays avant. Il s’engage donc à 100%. Sans plan B. Il a pourtant bien tenté de s’en faire un. Mais le jeune homme comprend rapidement que les études d’ingénieur dans lesquels il se lance à 18 ans ne donneront rien. "C’était impossible à combiner. D’autres sportifs de haut niveau y arrivent mais la différence c’est qu’eux peuvent s’entraîner en Belgique. J’ai renoncé dès la première année pour me consacrer uniquement au snowboard. J’ai eu la chance que mes parents m’aient toujours soutenu dans ce choix", explique le jeune homme, qui n’a donc aucune formation, hormis son diplôme de secondaire.

"Dans le milieu, c’est désormais compliqué d’obtenir une rémunération des marques." Seppe Smits Snowboardeur professionnel

Un top 3 pour ne pas perdre d’argent

Le pari a toutefois été rapidement gagnant. Depuis dix ans, il est aujourd’hui professionnel et peut vivre de ses incroyables figures en tout genre. Mais pour s’en sortir financièrement, il a dû diversifier les rentrées d’argent. Il est notamment passé professionnel chez Sport Vlaanderen, qui lui fournit un salaire mais qui, surtout, paye ses déplacements pour ses entraînements. Un soutien indispensable pour vivre des sports rarement mis en lumière. Probablement encore plus dans le snowboard, où les coûts sont conséquents. Lors de son sacre de champion du monde, il a obtenu un prize-money de 13.000 dollars. "En retirant les taxes et la conversion, il me restait plus ou moins la moitié", explique le champion. "En comptant les frais pour s’y rendre, il faut réaliser au moins un top 3, simplement pour ne pas perdre de l’argent. Et c’est juste pour une compétition, sans compter donc les coûts d’entraînement".

Le jeune homme n’est toutefois pas de mauvaise volonté. Il se rend même parfois sur les quelques pistes indoor belges. "C’est pas mal au début et pour les bases. Mais pour les figures que je réalise en compétition, c’est impossible avec de telles infrastructures. Simplement au niveau des rotations, on ne sait pas aller au-delà d’un certain nombre", glisse encore le spécialiste.

Pour compléter ses revenus, le snowboardeur compte essentiellement sur les sponsors individuels. "Je travaille notamment avec des marques de snowboard, qui me donnent tout mon équipement. Cela peut paraître un détail mais en additionnant tout, cela grimpe vite à 5.000 euros par an", explique le jeune homme. Du matériel, rien de plus. "Dans le milieu, c’est désormais compliqué d’obtenir une rémunération des marques. Elles se concentrent désormais sur quatre voire cinq athlètes qui prennent tout et il ne reste presque rien pour les autres."

Vue en plein écran ©Photo News

L’indispensable taureau rouge

Contre une belle visibilité sur "snow" ou sur son casque, Seppe Smits va donc chercher les soutiens ailleurs. S’associer à lui, c’est évidemment se donner une image cool et jeune. Exactement ce que cherche la célèbre marque Red Bull, qui affiche son taureau partout où elle peut dans ce genre de sport. "Je travaille avec eux depuis 10 ans. C’est un excellent partenariat car il m’apporte aussi une visibilité", sourit le jeune homme. Spécialiste des vidéos qui font rêver les ados, la marque de boissons énergisantes lui permet d’avoir des supports pour se faire une place sur internet et aussi attirer les autres marques à coup d’images le mettant en valeur. "Cela m’a permis d’avoir d’autres collaborations ponctuelles", confirme-t-il. "Mon autre gros sponsor est Škoda. Ils me fournissent en plus une voiture, ce qui est aussi un bon moyen de faire des économies. Je fais la plupart de mes déplacements pour partir à la montagne avec", glisse encore le jeune homme.

À 27 ans, Seppe Smits sait toutefois qu’il fait déjà partie des anciens dans le milieu. Il ne compte cependant pas encore arrêter la glisse tout de suite. "Je voudrais encore faire de la compétition jusqu’à la trentaine, jusqu’au moment où je sentirai que je n’ai plus les gammes techniques pour faire de la compétition à haut niveau." Il a d’ailleurs encore quelques objectifs. Mais ils ne se présentent pas en médaille ou titre à remporter. Ses ambitions se mesurent autrement. "J’aimerais savoir rentrer un cab 1.620", sourit Seppe Smits. Traduit dans un langage courant, cela signifie une figure de rotation de quatre tours et demi, une main sur la planche. Un exploit parmi les plus difficiles à réussir et que seulement une poignée de snowboardeurs est parvenue à réaliser. La créativité plutôt que le résultat. "C’est d’ailleurs parfois dommage de voir comment sont traitées nos performances. Les journalistes qui ne connaissent rien jugent parfois notre prestation en compétition essentiellement sur notre place finale. Mais il y a plein de variables, comme le temps ou le tracé. Certains parcours ne sont parfois simplement pas adaptés à mon style", explique encore le jeune homme.

Dans quelques années donc, Seppe Smits tournera sans doute la page compétition. Il ne souhaite toutefois pas raccrocher son snowboard tout de suite et réfléchit à comment prolonger sa carrière dans la poudreuse. Il y a forcément l’option reconversion comme coach ou au sein de la fédération belge. Une option qu’il n’exclut pas.