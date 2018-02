Le spécialiste belge des huiles essentielles se sent seul

D’après plusieurs sources, le fonds d’investissement Vendis, le président d’Inula Dominique Baudoux et son CEO Sergio Calandri, auraient mandaté la banque d’affaires JP Morgan pour trouver un partenaire pour ce spécialiste belge des huiles essentielles et extraits naturels. Vendis détient 42,99% d’Inula, le solde étant aux mains de son président et de son CEO.

Le groupe est présent dans six pays et sur une vingtaine d’autres marchés grâce à des partenariats locaux. Il vend ses produits via les pharmacies, les parfumeries, les herboristeries et les magasins de produits biologiques.