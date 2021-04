Le télétravailleur n'a décidément plus le moral

84% des employés désirent, à l’avenir, pouvoir choisir de travailler au bureau ou à domicile, et d’organiser leurs plages de travail. En attendant, dans la moitié des entreprises interrogées la santé mentale des employés est en déclin.

Le moral au télétravail pâtit fortement en ce troisième confinement. Selon une étude de Censuswide menée auprès de 10.095 collaborateurs européens, un quart des télétravailleurs belges estime que leurs managers ne leur font pas confiance. Cette proportion est la plus élevée d'Europe... Par ailleurs, 56% d’entre eux pensent aussi que leur travail à distance n’est pas apprécié à sa juste valeur et un Belge sur six se dispenserait bien du télétravail.