Le traitement fiscal des stock options plus équitable

"Ceux qui reçoivent des options sur actions bénéficient de ce que l’on appelle un avantage de toute nature, et sont taxés par l’intermédiaire du précompte professionnel", explique l’avocat fiscaliste Patrick Smet (Allen & Overy). On pourrait l’appeler une forme de préfinancement. "Vu qu’au moment de l’attribution des options, personne ne connaît le montant de l’avantage, la loi prévoit, par exemple pour des options d’une durée de cinq ans, un avantage forfaitaire équivalent à 9% de la valeur des actions, moyennant le respect de certaines conditions", explique Patrick Smet. En règle générale, la durée des options oscille entre cinq et dix ans. Plus l’échéance est longue, plus la "valeur temps" est élevée, et donc plus l’impôt est élevé.