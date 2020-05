Le tribunal de l'entreprise et le Beci collaborent pour sauver les entreprises

Dans le but de sauver les entreprises, les remettre sur les rails ou encore éviter les sociétés fantômes, les deux structures allient leurs compétences. Jeudi dernier, L'Echo a assisté à la première audience de la chambre des entreprises en difficulté à Bruxelles.

Il y avait un point commun entre la chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l'entreprise de Bruxelles et le Centre pour entreprises en difficulté (CEd) du Beci, la chambre du commerce de Bruxelles. Comme leur nom l'indique, ces deux structures visent à sauver les entreprises et les remettre sur les bons rails. Il y avait donc du sens à les voir collaborer. C'est désormais chose faite et nous avons pu assister à la première audience de la chambre des entreprises en difficulté, scellant cette collaboration.

"Tous entrepreneurs ne perçoivent pas la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent." Pierre-Yves de Harven Président de la chambre des entreprises en difficulté

"Vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur?" La première question du président de cette chambre, Pierre-Yves de Harven, est toujours la même. De prime abord, elle peut sembler étonnante, mais comme le précise le président de la chambre, les entrepreneurs ne savent pas toujours pourquoi ils sont convoqués, tous ne perçoivent pas la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent. Aucun cas ne ressemble à un autre et les solutions proposées par cette chambre diffèrent à chaque fois.

Clignotants

Pour convoquer les entreprises en difficulté, le tribunal dispose de toute une série de clignotants. "L'absence de dépôt de comptes annuels ou un siège fictif sont des clignotants classiques", révèle Pierre-Yves de Harven, qui cite également les arriérés ONSS ou les condamnations par défaut. Depuis peu, le tribunal de l'entreprise collabore également avec les parquets et la police qui peuvent transmettre des dossiers en cas de suspicion. Chaque année, le tribunal se retrouve avec une base de donnés de plusieurs milliers de sociétés en difficulté qu'il faudra ensuite convoquer.

"Si l'entrepreneur qui est convoqué ne vient pas et que la situation n'est pas régularisée, on envoie l'entreprise vers la chambre des dissolutions", explique le magistrat. Si la situation n'est pas catastrophique et que l'entrepreneur manifeste une volonté de redresser la barre, l'affaire est renvoyée au rôle pour une vérification ultérieure, mais si rien n'est fait, que la situation est calamiteuse ou s'il y a des suspicions d'infractions, le dossier sera renvoyé vers le parquet qui pourrait citer en faillite.

Sur les 2.250 dossiers ouverts en 2019, plus de 1.000 sociétés ont été dissoutes.

En 2019, la chambre des entreprises a ainsi ouvert environ 2.250 dossiers de sociétés qui ont été suivis par le tribunal. En bout de course, plus de 1.000 société ont été dissoutes et 230 dossiers ont été dirigés vers le parquet. Les autres sociétés ont été accompagnées et ont pu continuer leur route. Depuis ce jeudi, il existe donc une nouvelle piste. Quand le dossier s'y prête, le président de la chambre des entreprises en difficulté peut diriger les entrepreneurs vers le Beci qui se chargera de l'accompagnement et des conseils.