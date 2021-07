Les Boël créent plus de deux milliards de valeur depuis le début de la crise

La valeur de l'actif net réévalué du holding Sofina a atteint la barre des dix milliards d'euros à fin juin. C'est 2,4 milliards – ou un tiers environ – de plus que début 2020.

Après un nécessaire soutien à ses participations l'an dernier, la crise prend désormais de plus en plus la forme d'un lointain souvenir pour Sofina .

En effet, le holding de la famille Boël vient de voir son actif net réévalué – principal baromètre de la création de valeur des managers d'un holding – gonfler de quelque 2,4 milliards d'euros entre le début de 2020 et la fin juin, pour atteindre la barre des 10 milliards (soit 297 euros par action), ressort-il de sa dernière newsletter.

À titre de comparaison, avant le déclenchement de la pandémie , l'on parlait encore de 7,63 milliards d'euros, soit 227 euros par action et de l'ordre d' un tiers de moins .

L'ouverture initiée par Harold Boël , en ce compris via ses newsletters, a vraisemblablement aidé à changer la donne , offrant une meilleure vue sur ce qui agite les équipes de la rue de l'Industrie.

L'on notera d'ailleurs au passage dans la dernière lettre du patron de Sofina un investissement dans la marque indienne de cosmétiques naturels Mamaearth – pour 27 millions de dollars selon le média indien Entrackr – et dans ReeToo, une société chinoise innovante spécialisée dans le diagnostic in vitro. De même, des désengagements ont été réalisés du côté de Rapala, Uperio et Clover Health.