Les Britanniques gagnent la guerre des bagages contre Brussels Airport

Le vaudeville commence en 2011 quand Brussels Airport attribue une licence pour le "handling" des bagages et des avions aux deux entreprises arrivées en tête de l’appel d’offres: Swissport et Flightcare (ex-Sabena Handling). Les sociétés classées troisième et quatrième, la Britannique Menzies et Aviapartner, contestent la décision en justice et obtiennent gain de cause en référé. Le secrétaire d’État à la Mobilité de l’époque, Étienne Schouppe (CD&V) décide d’ignorer Menzies et d’attribuer "provisoirement" la licence à Swissport (qui entre-temps avait repris Flightcare) et à Aviapartner, l’ancien titulaire de la licence, pourtant arrivée bon dernier en raison d’une évaluation très négative.