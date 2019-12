Les CEO belges sont devenus des ambassadeurs

Les CEO des entreprises belges n’échappent pas à la tendance des ambassadeurs. Ils sont devenus le premier rempart de communication vers l’extérieur.

L’époque du dirigeant invisible et distant est révolue. Pour décortiquer la communication des CEO belges, Whyte Corporate Affairs, le cabinet-conseil spécialisé en communication corporate et en affaires publiques, a décidé de les interroger directement. L’avènement du CEO comme ambassadeur de son entreprise répond à des besoins du public, du client, du collaborateur, de l’investisseur et bien sûr des médias de mettre un visage, un nom et surtout une personnalité sur les entreprises qui font l’actualité.

Nos CEO belges en sont largement conscients puisque 73% considèrent leur rôle en tant qu’ambassadeur de l’organisation comme une priorité absolue. Un dirigeant visible recueillerait en effet un score de confiance nettement plus élevé qui déteint de façon directe sur la réputation de l’entreprise qu’il/elle dirige.

Des pros de la com’?

Selon les témoignages et chiffres récoltés par l’étude de Whyte, on assiste à une professionnalisation de la communication pour les fonctions dirigeantes. La moitié des entreprises interrogées se disent proactives en la matière, via du coaching notamment. Par contre, les CEO sont moins à l’aise quand il s’agit de donner leur avis sur des sujets de société.

30% des CEO belges n’aiment pas les interviews.

On attend désormais d’un CEO qu’il partage ses opinions et seulement 58% des CEO interrogés comprennent cette attente, ils se déclarent en grande partie mal à l’aise face à ce type de demande. Pour des prises de parole plus classiques comme les interviews face à la presse, 30% des CEO belges déclarent ne pas aimer ça.

L’étude confirme que les fake news touchent tout le monde. Ce phénomène reprenant de fausses informations mais apparaissant comme potentiellement crédibles peut ternir la réputation d’une entreprise. 20% des répondants reconnaissent que leur organisation a été victime à plusieurs reprises de fake news au cours des 2 dernières années tandis que 36% admettent y avoir été confrontés de façon plus légère.