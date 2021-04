Les CEO des sociétés cotées ont lâché du lest sur leur bonus

Plus de la moitié des dirigeants des sociétés cotées en Belgique et aux Pays-Bas ont vu leur rémunération variable érodée en raison de la crise. Souvent sur base volontaire.

Dans quelle mesure les dirigeants des sociétés cotées ont-ils contribué aux efforts financiers de leur employeur pour atténuer l'impact de la crise pandémique ? Et quand ils l'ont fait, était-ce volontairement ou non? L'équipe du centre de recherche sur les rémunérations de dirigeants de la Vlerick Business School a mené l'enquête auprès des sociétés cotées des bourses d'Euronext Bruxelles et Amsterdam. Elle s'est concentrée sur les entreprises ayant déjà publié leur rapport annuel et a exclu de la liste celles ayant changé de CEO. Restent 41 sociétés cotées en Belgique et 54 aux Pays-Bas, une population réduite à 92 sociétés après élimination des doubles cotations. Le résultat le plus marquant: la moitié des CEO ont vu leur bonus diminuer l'an dernier.