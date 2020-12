Les CEO les mieux payés ne donnent pas les meilleures perfs

N'offrez pas trop de bonus et d'actions à vos CEO , et ne vous basez pas trop sur des indicateurs de performance comptables, comme la rentabilité, pour les leur octroyer... Cela pourrait être la conclusion des conseils d'administration des sociétés cotées en Bourse, à la lecture de la dernière édition de l'enquête annuelle sur les salaires des CEO publiée par le cenrte de recherche ad hoc de la Vlerick Business School. C'est un peu surprenant, on vous l'accorde, mais on vous explique pourquoi.

Pour la première fois, le professeur Xavier Baeten et son équipe ont analysé les effets de causalité entre les modes de rémunération des dirigeants et les résultats des entreprises. De manière classique, un niveau de rémunération plus élevé, une part de rémunération variable (bonus, options sur actions, actions préférentielles) supérieure et un poids important accordé aux indicateurs financiers contribuent à ce que la société concernée réalise de meilleurs résultats financiers. Mais ce constat ne vaut que pour ses résultats à court terme, observe Xavier Baeten à l'issue de cette é-tude spécifique. A plus long terme (deux ans plus tard, dans l'analyse), "tous les effets positifs disparaissent et l'effet des incentives a même tendance à s'inverser", relève-t-il.