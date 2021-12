Les CEO ont lâché peu de lest côté salaire en 2020

Les dirigeants des sociétés belges cotées ont vu leur rémunération stagner l'an dernier. Ils ont surtout été moins nombreux à empocher un bonus, selon la Vlerick.

Les salaires des dirigeants des entreprises cotées en bourse ont stagné l’an dernier en Belgique, reflétant de façon modérée l’impact de la crise pandémique sur l’économie. Leur rémunération fixe est restée assez stable, ainsi que le montre la nouvelle édition de l’étude annuelle sur les hauts salaires réalisée par le centre de recherche ad hoc de la Vlerick Business School. Le salaire fixe médian des CEO des sociétés de l’indice Bel 20 a tout de même progressé de 1,8%, passant de 700.000 euros en 2019 à 713.000 euros l’an dernier. Mais le fixe des patrons du Bel Mid est revenu de 488.000 à 423.000 euros et celui des patrons du Bel Small de 477.000 à 426.000 euros. On notera au passage que le CEO d’une petite capitalisation a donc mieux gagné sa vie en fixe que son homologue du Bel Mid…

Leur rémunération variable à court terme a, elle, enregistré une baisse plus sensible. 31% des 83 entreprises analysées n’ont octroyé aucun bonus en 2020, contre à peine 1% en 2019. Et la part des CEO ayant réalisé des performances supérieures aux objectifs impartis et donc touché de plus gros bonus est retombée de 57% à 42%.

Le tableau est à nouveau moins contrasté au chapitre des variables à long terme (options sur actions, actions de performance…): "aucun changement majeur", soulignent à ce propos le professeur Xavier Baeten et la chercheuse Marthe Van Hove, qui ont mené l’enquête. Dans le détail, la part des CEO du Bel 20 ayant perçu un variable à long terme a diminué de 2019 à 2020 (de 74 à 65%), celle des CEO du Bel Mid a augmenté (de 44 à 55%) et celle des CEO du Bel Small s’est effritée (de 36 à 32%).

Peu de lest lâché

Les grands patrons n’ont donc pas lâché beaucoup de lest durant l’année où la pandémie s’est déclenchée. À l’inverse, on peut en déduire qu’ils n’ont pas non plus été "augmentés", mais cela aurait été difficilement justifiable. Il est d’ailleurs significatif de relever que les bonus ont le plus souvent été réduits dans les entreprises dont le chiffre d’affaires s’est contracté.

Un peu plus tôt cette année, la même équipe de la Vlerick a calculé que, pour une baisse du chiffre d’affaires de 10%, le bonus a diminué l’an dernier de 21% en moyenne. Les indicateurs utilisés incluent certes les résultats financiers de chaque société, ce qui pourrait l’expliquer, mais les mêmes indicateurs servent aussi pour mesurer les performances (et les variables) à long terme, or leur évolution est nettement moins marquée.

Entrée en vigueur il y a près de deux ans, la recommandation visant à imposer au CEO de conserver en permanence un seuil minimum d’actions de sa société a été un peu plus suivie que l’année précédente; 19% des 83 sociétés belges cotées l’ont appliquée contre 5% en 2019…

Lien insuffisant avec la durabilité

Pour la première fois, le centre de recherche a tenté de répondre à la question: peut-on établir un lien entre la rémunération des dirigeants et les performances de l’entreprise en matière de durabilité?

Pour y répondre, il a recouru aux services du fournisseur de données Refinitiv, qui a établi un système de mesures de durabilité réparties en dix catégories telles que les émissions de gaz à effet de serre, les droits de l’homme, la responsabilité des produits, les controverses dans lesquelles la société est impliquée, etc. Un travail complexe, dont on ne retiendra que les principales conclusions…

Un. Beaucoup de modes de rémunérations variables à long terme ont un effet… négatif sur la performance de l’entreprise en matière de durabilité! En particulier, les sociétés qui offrent de gros variables longs (plus de 100% du salaire fixe) obtiennent les moins bons résultats.

Deux. Le type de critères utilisés pour déterminer la rémunération variable influence ces performances. L’utilisation d’indicateurs liés aux ventes de l’entreprise a, par exemple, un effet négatif sur la durabilité, tandis que les indicateurs stratégiques, en matière d’investissements notamment, ont au contraire un impact positif.

Trois. Le timing a aussi son importance: alors qu’ils ont un effet positif sur la durabilité quand ils s’appliquent à la rémunération à long terme du CEO, les indicateurs liés aux résultats financiers bruts de l’entreprise ont un effet négatif quand ils sont appliqués aux bonus (variable à court terme).

Quatre. Globalement, l’inclusion de critères de durabilité a donc peu, ou pas, de lien avec la performance de chaque entreprise en termes de développement durable. "Nous pensons que ce résultat est lié à la maturité actuelle des entreprises par rapport à la détermination de tels critères, conclut Xavier Baeten. Ceux-ci doivent découler d’une stratégie de développement durable claire dont les priorités sont explicitement définies, et être appuyés par un bon système de mesure." Ce qui est rarement le cas jusqu’ici.

Exemples à suivre

Il y a tout de même quelques bons élèves parmi les sociétés cotées à Bruxelles. L’étude cite à cet égard le groupe pharma UCB et la société immobilière Cofinimmo, qui intègrent (déjà) des critères pertinents et détaillés dans le calcul de la rémunération de leurs dirigeants.