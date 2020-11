Les Frère-Desmarais veulent grandir dans le non coté

En témoignent la création au cours du deuxième trimestre du Sienna Capital Opportunity Fund – qui pourrait être ouvert aux investisseurs –, de même que la montée à bord en août dans le fonds C2 Capital, qui compte Alibaba pour investisseur de référence et vise les producteurs de biens de consommation à fort potentiel de demande en Chine. L'engagement pour GBL y est respectivement de 250 millions d'euros et de 110 millions de dollars.

Quid du coté?

"C'est souvent une question d'opportunités", rétorque le directeur financier. On ne se fixe pas d'objectif sur la part du coté et du non coté pour autant. S'il y a des investissements intéressants dans des sociétés cotées, on les fera."