Les Gevers protégeront aussi les Chinois

Elle explique: " Le principal objectif de l’actionnaire précédent a été de chercher à augmenter le chiffre d’affaires à coup d’acquisitions, mais sans améliorer l’ebitda. Je vous passe les détails mais, arrivé un certain moment, notre famille a fait état de son souhait de revenir aux commandes du groupe, après deux ans de tractations, aux côtés de 25 associés de Gevers. Et c’est passé. "

D’ici là, Benjamin Gevers, cousin de la CEO avec près de 20 ans de maison, a été chargé de la mise à plat de l’antenne, histoire de déjà préparer le terrain en amont. Et pour cause, " cela fait deux ans que l’on sent que quelque chose s’y passe, que ça bouge là-bas ", souligne la CEO.

Chine? Plus qu’un copieur

Et le moment est opportun. En effet, "on n’est plus dans la Chine de la contrefaçon, explique cette diplômée de l’Ichec. Désormais, leurs entreprises viennent avec de vraies innovations et une envie de participer au tissu économique européen." C’est d’ailleurs ce qui a déjà motivé la mise en place d’un "China Desk" il y a cinq ans de cela, afin de capitaliser sur ce qui représente désormais 5% du chiffre d’affaires.