Les Lippens déboursent près de 25 millions pour se diversifier

Il s'agit de prises de participation minoritaires, comme à chaque fois d'ailleurs pour cette branche d'activité du groupe. La première, d'un montant de 19,6 millions d'euros, va à la société française Global Baby, active dans la conception, la production et la commercialisation de produits et solutions nutritionnelles et alimentaires à destination des nourrissons, des enfants et des adultes. Les deux autres investissements, d'un total de 4,4 millions d'euros, vont aux sociétés américaines Milkadamia et Jindilli, produisant toutes deux des produits dérivés de la noix de macadamia (lait, huiles et crèmes de beauté).