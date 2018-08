Les Paradise Papers décapitent la Société belge d'investissement

Fin de l'année passée, des milliers de documents ont fuité du cabinet d'avocats britannique Appleby. La Société belge d'investissement international, qui soutient les entreprises dans leur expansion à l'étranger, figurait aussi dans ces documents. La SBI détenait une participation dans une société liée aux Îles Vierges britanniques, ce qui avait provoqué l'indignation alors que l'État détient la plus grande part de la SBI via la Société fédérale de participation et d'investissement (SFPI).