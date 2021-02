Les Peugeot montent à bord d'International SOS aux côtés de Cobepa

Peu connu du grand public, International SOS est pourtant un acteur clé pour les multinationales et les gouvernements du monde entier. Spécialisé dans l'assistance médicale aux travailleurs expatriés, il propose, via ses 62 hôpitaux, des services de soins dans les pays où l'offre hospitalière laisse à désirer et des possibilités de rapatriement quand il y a une urgence, par exemple.