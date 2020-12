Les Spoelberch s'installent au capital du roi du matelas indien

Via son véhicule d'investissement Verlinvest, la famille actionnaire du géant brassicole AB InBev a pris part à un tour de table de 25 millions de dollars du côté de Wakefit.co.

Rentable un an à peine après son lancement en 2015 , le spécialiste indien des chambres à coucher Wakefit.co n'a rien d'une belle endormie .

Objectif désormais? " Accélérer l'expansion de l'entreprise vers de nouveaux marchés, favoriser l'innovation produit et tirer parti de la technologie pour approfondir notre approche consommateur", évoque Ankit Garg, co-fondateur et CEO. L'entreprise vise dès lors les 10 milliards de roupies indiennes (soit environ 111 millions d'euros ) de chiffre d'affaires d'ici 2023 , forte de son modèle de vente directe, en ligne, au consommateur .

À l'issue du tour de table, Ankit Garg et Chaitanya Ramalingegowda, l'autre porteur du projet, continueront à détenir plus de 50% du capital, entend-on, quand environ 6 à 7% seront détenus par des employés, 31,9% par Sequoia India et le restant par Verlinvest.