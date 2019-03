Les ambitions mondiales du mythique carnet Moleskine

Plus de deux ans après le rachat de Moleskine, D’Ieteren peut se frotter les mains. Ce carnet de notes suspendu dans le temps, une référence mondiale de la communauté créative, a encore beaucoup potentiel. Un passage par les bureaux milanais de la société pourrait suffire à convaincre les plus sceptiques.

Quand vous entrez chez Moleskine à Milan, vous vous en doutez, les carnets de notes sont très présents. Sur les murs, les présentoirs, même le badge que vous recevez est en fait un mini-carnet Moleskine que vous pourrez reprendre avec vous. Pourtant, à y regarder de plus près, l’objet Moleskine est bien plus qu’un carnet. Ce qui fait sa force, c’est tout ce qui l’entoure. Ernest Hemingway, Bruce Chatwin ou même Pablo Picasso résonnent entre les pages. Les éditions spéciales d’artistes et reproductions de carnets griffés sont disposées comme autant d’œuvres d’art dans les couloirs et bureaux de Moleskine. Ils sont autant de traces visibles d’un potentiel lifestyle certain. L’archétype de l’artiste créatif, voyageur et bien dans l’air du temps, c’est ça que Moleskine vend.

Une image de marque qui est d’abord un coup de génie marketing et commercial. En 1997, un éditeur milanais décide de capitaliser sur ce carnet suspendu dans le temps, mais qui n’avait pas de propriétaire intellectuel. "Mole skin", littéralement peau de taupe, est un nom inventé par Bruce Chatwin lui-même mais qui n’avait jamais été déposé. 20 ans plus tard, le coup visant à redonner vie à ce carnet légendaire est réussi. Moleskine est vendu dans 30.000 points de vente à travers le monde et écoule plus de 20 millions de carnets par an. Et la croissance continuera à s’afficher à deux chiffres dans les années à venir. C’est l’ambition et la promesse du management. C’est peut-être aussi ce qui a séduit D’Ieteren et l’a incité à racheter Moleskine il y a plus de deux ans maintenant.

Vue en plein écran ©Tine Schoemaker

Le flair de D’Ieteren

Là aussi, le plus grand groupe automobile belge a eu du flair. Capitaliser sur une marque avec une certaine dose de mythique est dans l’air du temps. Une visite au siège de Milan, dans un des cafés Moleskine, lors d’un événement artistique de la marque ou tout simplement sur le site web de Moleskine, témoigne du sex-appeal évident de la marque.

200 personnes travaillent ici dans les murs du siège de Moleskine, sur les 500 qu’emploie la marque dans le monde. Ne cherchez pas de production par contre, il n’y en a pas. L’essentiel des cahiers est produit en Chine. Tout ce qui est design, recherche et développement, activités européennes, par contre, se passe à Milan.

"Être italien importe peu. Nous nous adressons à une classe créative, internationale et nomade." Lorenzo Viglione CEO de Moleskine

Le coup de D’Ieteren a aussi été de flairer que Moleskine était sur le point d’obtenir une "patent box" en Italie. Axel Miller, le CEO de la société, en a parlé lors des derniers résultats annuels il y a quelques semaines. Il s’agit d’une réduction fiscale conséquente que les entreprises italiennes peuvent obtenir moyennant des conditions précises. L’idée derrière la loi est notamment d’empêcher les compagnies italiennes avec une marque forte de déménager leur siège à l’étranger. Plusieurs grandes marques de luxe italiennes ont déplacé leur siège en Suisse, ce qui serait techniquement facilement faisable pour Moleskine. Justement ce que la législation "patent box" tend à éviter avec des réductions considérables d’impôt sur le bénéfice des sociétés et une diminution des impôts régionaux. Cette législation a permis à D’Ieteren de gagner 3,9 millions de plus avec Moleskine en 2018 pour des profits nets de 22,8 millions d’euros.

Pourtant, quand on pose la question autour de nous, peu savent que Moleskine est une marque italienne. Le carnet de notes à rabats est lui un classique mondial. Moleskine a décidé qu’il en serait de même pour sa marque quand la société a été créée en 1997. "Comme nous sommes appréciés globalement, le ‘made in Italy’ n’est pas très significatif. Nous n’utilisons pas de la publicité standard dans laquelle des messages comme ‘compagnie italienne’ ou ‘made in Italy’ ont peut-être plus de sens. Nous utilisions le bouche-à-oreille ou des événements pour nous faire connaître davantage", détaille Lorenzo Viglione, CEO de Moleskine.

Ce qui donne sa force à la compagnie, c’est son côté intimement lié à la sphère artistique. Moleskine fait ainsi dans l’édition avec des reproductions de carnets de grands noms du monde de l’art, des guides touristiques et artistiques ou des livres au message et au visuel fort. S’il y a beaucoup de carnets dans les bureaux, couloirs et espaces de détente ici à Milan, aucun fouillis, tout est à sa place, mis en valeur dans une ambiance de travail faite de vitres transparentes et volontairement créative.

Même si Moleskine ne met pas en avant son caractère italien, "c’est vrai qu’être en Italie est un avantage. Nous vivons dans un environnement très créatif, c’est quelque chose d’être à Milan", ajoute le patron. De nombreux designers externes aident à la conception des produits et les événements artistiques deviennent centraux dans la stratégie de la marque. Moleskine travaille à de nouveaux partenariats artistiques majeurs. "Je ne peux rien dévoiler pour le moment", sourit le patron.

Café, art et dolce vita

Ces événements peuvent par exemple avoir lieu dans ce très tendance café Moleskine milanais, qui allie le côté iconique de Moleskine à une culture du bien vivre à l’italienne. Ces cafés sont aujourd’hui au nombre de quatre. Hambourg, Pékin et Genève complètent les localisations. La question nous brûle les lèvres. Va-t-on voir fleurir ces cafés Moleskine à travers le monde? "Le café est né comme un espace pour la créativité. C’est totalement en ligne avec notre marque. Nous travaillons pour créer un concept avec encore plus de sens avant de les déployer davantage. Nous sommes convaincus que ce concept doit pouvoir parler à une communauté internationale", dit Viglione.

Vue en plein écran ©Tine Schoemaker

De retour au siège de Moleskine, en sous-sol, à côté de l’espace détente, Moleskine teste ses différents étalages commerciaux pour ses nouveaux produits. Une formation en anglais en partenariat avec une université a lieu dans la pièce voisine. L’innovation, c’est au troisième étage que ça se passe. On pense à l’application de productivité personnelle Actions, lancée en avril 2018 et téléchargée à 600.000 reprises. Moleskine évalue aussi une future collaboration dans la productivité personnelle avec une start-up à la fin d’un programme d’innovation ouvert sur l’extérieur.

"Dire aux copines de ma fille que je travaille chez Moleskine, c’est presque aussi cool que d’avoir des places de concert." Eleonora Kihlberg PR du groupe Moleskine

C’est là qu’a été développé le produit sans doute le plus innovant de Moleskine. Il s’agit d’un papier et un bic spéciaux couplés à une application. Elle permet d’écrire sur papier et d’avoir ses dessins directement retranscrits sur écran. Le meilleur des deux mondes en somme entre le digital et le papier. Le secret réside dans le papier des carnets, qui est codé. Le volet technologie embarquée est créé en partenariat avec la société coréenne NeoLab. Le design et le carnet ont été développés ici à Milan. "Le Smart Writing Set nous donne beaucoup de satisfaction. Nos ‘brand lovers’ demandent d’avoir un lien entre l’analogique et le digital. C’est stratégique de continuer dans cette direction. Le papier parle directement aux créatifs", détaille Viglione. Le produit trône fièrement au centre du café Moleskine, nous l’avons essayé et le résultat est convainquant, il faut en convenir. Il est particulièrement pratique pour un dessinateur de travailler sur papier comme à son habitude tout en ayant l’équivalent directement disponible sur sa tablette ou son smartphone. Un papier qui est voué à connaître une belle vie, même en ces temps digitaux, estime-t-on chez Moleskine.

"Quand les copines de ma fille lui demandent où je travaille et que l’on répond Moleskine, c’est presque aussi cool que d’avoir des tickets de concert", sourit Eleonora Kihlberg, PR Manager du groupe Moleskine. De parents suédois et japonais, elle aussi a l’esprit nomade. Après des années à travailler pour des clients à travers le monde, elle a finalement accepté de quitter son statut d’indépendante pour Moleskine, ce qui en dit long sur l’attrait de la société. Une grande majorité des collaborateurs travaille ici d’abord parce qu’ils aiment la marque, nous dira la PR.

Une collection de 250 carnets de notes, décorés, annotés coupés et sélectionnés par Moleskine a fait le tour du monde, de la biennale de Venise à la Tate Modern de Londres, ou à New York et jusqu’à Kampala. Moleskine encourage d’ailleurs les créatifs à faire connaître leurs carnets dans le projet myDetour. Les activités artistiques sont essentielles pour la marque. "C’est important, car il faut être en contact avec la culture de tous ces pays où nous sommes présents. Il faut créer des événements spécifiques avec ce qui a du sens pour tous ces gens. On parle souvent de la classe créative, mais elle est fort différente en Chine d’en Occident", pointe Viglione.

Et la contrefaçon?

Moleskine est de loin la plus petite des activités au sein du groupe D’Ieteren. Elle a pesé 174,1 millions d’euros en 2018 sur un total de 3,56 milliards d’euros de ventes consolidées du groupe. Nombreux étaient les sceptiques au moment du rachat de Moleskine. Que venait faire un groupe très automobile dans un domaine pareil ?"À l’investor day de Londres, après le rachat, quand j’ai commencé à parler de nos brand lovers et de notre communauté d’artistes, tout le monde m’a regardé avec de grands yeux. ‘Mais de quoi il parle?’ se demandaient-ils", plaisante aujourd’hui Lorenzo Viglione. En 2018, la croissance des ventes de Moleskine est la meilleure du groupe avec des revenus en hausse de 14,8% à taux de change constant ou 12% en euros. De quoi mettre tout le monde d’accord.

C’est dans la zone Asie-Pacifique que les ventes de Moleskine progressent le plus, de près de 20%. La société ne risque-t-elle pas d’être victime de son succès et de subir de la contrefaçon? Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. "Honnêtement, si ça arrive, nous serons contents (rires). Ce n’est pas le bon mot, mais je ne serais pas surpris. Finalement, ça fait partie du jeu. Il est difficile de produire exactement le même carnet. Notre réseau de partenaires est solide. Notre premier fournisseur de carnets en 1997 est encore l’un de nos partenaires les plus importants. Nous travaillons de près avec eux. C’est une situation win-win pour eux aussi, comme nous sommes en croissance. Souvent, quand il y a de la contrefaçon, elle vient de votre propre fournisseur", rappelle le patron.