Les assemblées sous lockdown ont peu exploité la technologie

Les sociétés belges cotées en Bourse n'ont pas exploité massivement la possibilité de tenir leur assemblée générale (AG) à distance par voie électronique l'an dernier, alors que la crise pandémique et le confinement avaient poussé le gouvernement à adopter en urgence un arrêté royal l'autorisant... C'est une des conclusions de l'étude que vient de consacrer l'institut des administrateurs Guberna aux assemblées tenues au temps du coronavirus.

Sur les 77 sociétés étudiées , sélectionnées dans les indices Bel 20 (17), Bel Mid (37) et Bel Small (23), 71 devaient tenir leur assemblée durant la période de "lockdown" (du 1er mars au 30 juin). Parmi celles-ci, une seule a choisi de reporter son AG au-delà du 30 juin, c'est-à-dire au-delà de la période couverte par l'arrêté royal du 9 avril 2020 autorisant les AG sous un format alternatif ou leur report. Sur les 70 sociétés restantes, 40 ont opté pour une AG par écrit ou à huis clos sans diffusion électronique , 26 ont organisé leur AG à huis clos avec diffusion en direct et... 4 ont maintenu leur AG de manière classique, sans en interdire l'accès physique à leurs actionnaires!

Seules trois sociétés ont permis le vote électronique

Concernant la manière de participer au vote , Guberna a relevé que les 66 entreprises ayant tenu le huis clos ont toutes permis le vote par procuration . 52 sociétés ont également autorisé le vote à distance par lettre. Et seules trois entreprises sur les 66 ont organisé un système de vote électronique en direct pendant l'assemblée.

"Les sociétés belges cotées se sont globalement conformées à la lettre du cadre réglementaire", résume Guberna, en interdisant l'accès des actionnaires à la réunion physique et en leur imposant l'envoi de questions écrites et le vote par correspondance avant l'AG. "Les sociétés sont peu nombreuses à avoir mis à profit les possibilités offertes par les nouvelles technologies, poursuit-elle: seuls 37% ont organisé une diffusion en direct de leur AG" et seule une petite minorité a reçu les questions en direct. "La majorité des sociétés s'est donc contentée d'une AG avec participation faible", sans exploiter le potentiel du numérique.