Les banques débranchent la prise chez Issol

Issol, spécialisée dans les panneaux photovoltaïques et les vitrages intelligents, est contrainte de déposer le bilan. Elle a souffert d’un manque de liquidités, l’empêchant d’honorer ses dettes et poussant les banques à débrancher la prise. Les curateurs jugent prématuré de s’exprimer sur une reprise potentielle.

Spécialisée dans les panneaux photovoltaïques et les vitrages intelligents, la société verviétoise Issol, en difficulté depuis des mois, a été contrainte de déposer le bilan. L’entreprise avait entamé une procédure de réorganisation judiciaire plus tôt cette année.

Manque de liquidités

Par ailleurs, le chiffre d’affaires d’Issol avait dégringolé ces dernières années , de 8,1 millions d’euros en 2017 à 4,8 millions un an après. Dans son dernier rapport de gestion, Issol expliquait cette drastique diminution par une "chute substantielle des ventes de panneaux solaires standard ne pouvant être compensée par les ventes de panneaux et projets BIPV (Building Integrated Photovoltaïcs, NDLR)." La société avance aussi le retrait des droits de douane de l’Union européenne sur les panneaux solaires importés de Chine et l’effondrement conséquent des prix pour justifier l’impossibilité pour elle d’écouler ses produits.

Espoirs de reprise

S’ils estiment prématuré de se prononcer sur les chances de reprise, les curateurs se déclarent ouverts à toute proposition, que ce soit pour le fonds de commerce, pour l’immobilier ou pour l’ensemble. "Issol s’est construit une carte de visite très intéressante à l’international et dispose d’ un savoir-faire important " , précise Me André Renette, l’un des curateurs désignés.

Même si Issol n’avait ni comité pour la prévention et la sécurité au travail, ni conseil d’entreprise à son bord (29 employés), les syndicats du secteur métal de la région liégeoise suivent le dossier de près. "L’actionnaire principal a reconnu devant le personnel que la société a souffert d’un problème de management et de rentabilité", souligne Stéphane Bréda, secrétaire de la régionale Métallo (FGTB) de Verviers. "L’entreprise a un bon produit, un personnel qualifié, une usine récente et des clients internationaux jusqu’en Chine. Si malgré tout cela, cela ne marche pas, c’est que le problème se trouve au niveau de la gestion." Il est allé interroger la Sogepa sur les possibilités que le holding public wallon intervienne à ce stade: "Elle le fera s’il y a un projet de reprise sérieux, avec un plan industriel et financier convaincant", dit-il.