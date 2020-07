Les banques ferment le robinet chez FNG

Le ciel s’assombrit au-dessus du groupe FNG, la maison-mère, entre autres, de Brantano. L’avenir de l’entreprise de mode et de ses 3.000 employés restants est de plus en plus menacé. Les banques , qui ont prêté 260 millions d’euros à FNG ces dernières années, ont informé la société qu’elle ne voulaient pas y injecter d’argent supplémentaire.

Quatre pistes de financement

FNG a discuté pendant des semaines avec ses banques pour les convaincre de reporter les remboursements et d’annuler une partie des dettes. Sans beaucoup de succès. Selon l’entreprise, un sauvetage est encore possible. FNG indique que les banques sont "prêtes à adopter une attitude constructive" si FNG propose d’autres sources de financement. Quatre pistes sont sur la table: un investissement par un fonds d’investissement, l’émission d’obligations convertibles, la vente d’une partie des stocks de vêtement et de chaussures (un candidat s’est déclaré) et la vente de certains actifs comme des magasins ou des marques de mode.