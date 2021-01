Les bottines du "Dr Martens" feront leurs premiers pas en bourse

Exit familial en 2014

Permira avait acheté Dr. Martens, connu pour sa couture jaune signature et son image punk-rock, en 2014 à la famille Griggs . Montant de l'opération? Quelque 380 millions d'euros. Aujourd'hui, la société aux 11 millions de paires de chaussures commercialisées en vaudrait un peu plus de 2,2 milliards, selon des sources proches du dossier.

Et pour cause, grâce à ses efforts d'expansion à l'international, la firme a connu une croissance entre 20 et 30% par an ces dernières années. Au cours du dernier exercice (clos en mars dernier), elle a généré un chiffre d'affaires de 745 millions d'euros et dégagé un excédent brut d'exploitation (ebitda) de 204 millions d'euros. Et ce, alors qu'en 2013, soit avant le rachat par Permira, son chiffre d'affaires n'était que de 177,4 millions d'euros.