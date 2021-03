Les cigares cubains demeurent en tête des préférences (et des achats) des aficionados belges

Les Belges aiment les cigares, et n'échappent pas à la tendance du cigare "premium". Rencontre avec Rodrigo Crespo et Nestor Valera, qui gèrent la distribution en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg de Cubacigar Benelux, importateur officiel de toute la production cubaine.

La Belgique n'échappe pas à la tendance du cigare "premium". À côté des pays qui se partagent la réputation qualitative des célèbres "puros" (République Dominicaine, Nicaragua, Honduras), Cuba demeure en tête dans les préférences (et les achats) des aficionados. Une renommée non usurpée qui remonte bien avant la révolution castriste de 1959.

Cubacigar Benelux est l'importateur officiel de toute la production cubaine, soit 27 marques, pour des cigares entièrement roulés à la main, "hecho a mano". Une direction bicéphale gère cette distribution en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Nestor Valera débutera cette fonction de "managing director" le mois prochain. Ce Cubain a été, durant plusieurs années, le directeur mondial des "Casas del Habano", des magasins spécialisés exclusivement, sous le régime de franchise, dans les cigares de la plus grande île des Caraïbes.

Vue en plein écran Nestor Valera. ©doc

Son collègue à la direction est un Espagnol. Madrilène, Rodrigo Crespo, ingénieur industriel de formation, a été le responsable du département "cigares" de la société Seita, ex régie française des tabacs, devenue par un rachat, filiale de l'Anglais Imperial Tobacco devenu ensuite Imperial Brands.

1,225 milliard d’euros La vente de la division cigares d'Imperial Brands a été finalisée le 29 octobre 2020 pour 1,225 milliard d'euros.

Cette dernière société suscita bien des questions l'an dernier avec la finalisation, le 29 octobre, de la vente de sa division cigares pour la somme de 1,225 milliard d'euros. Parmi ceux-ci, tous les cigares cubains dont le groupe anglais gérait la distribution, pour 50%, en partenariat avec la société Havanos SA, propriété de l'État cubain. Une société constituée à Hong Kong, Allied Cigar Corporation Limited, mais dont le siège se trouve aux États-Unis (Pennsylvanie), est le nouvel acquéreur d'Imperial Brands. Désormais, les cigares cubains présentent une petite touche asiatique…

Lire aussi | 2,4 millions pour 550 Cohibas

1.400.000 cigares cubains vendus en Belgique

Dans notre pays, l'engouement pour les cigares roulés à la Havane, ne se dément pas. Que du contraire. "Même si nous avons connu quelques turbulences l'an dernier à cause du lockdown avec, notamment, la fermeture des duty free de Bruxelles, 2020 fut un bon millésime pour les ventes, car le marché domestique a compensé cette perte", annonce Roberto Crespo. 1.400.000 cigares ont ainsi été vendus en Belgique l'an dernier dans les différents points de vente des cigares cubains répartis en trois concepts, selon une hiérarchie pyramidale: "Casa del Habano", cinq en Belgique (Knokke, Gand, Anvers et deux à Bruxelles).

Les gérants, tous des franchisés, disposent d'une priorité pour la vente d'éditions limitées, régionales, exclusives. Ils doivent disposer d'un espace fumoir de type "lounge" où l'on peut fumer un cigare et déguster un café ou une eau-de-vie. Ensuite, les magasins sous enseigne "Habanos Specialist", des débitants qui ne vendent pas que des cigares cubains, qui suivent une formation et peuvent participer à un voyage d'initiation dans les plantations et les manufactures de l'île.

Tout comme pour les franchisés du concept "Casa", les gérants de ces derniers magasins doivent également disposer d'un espace optimal de conservation, du type "cabine humidor" afin que l'hygrométrie idéale soit respectée. Enfin, il y a les "Habanos Point", des buralistes qui peuvent également commercialiser les précieux modules.

Lire aussi | Voyage au bout de la faim

Cohiba et Trinidad, marques emblématiques créées après la révolution

Hiérarchie pyramidale également pour la palette des marques développées, pour certaines, depuis très longtemps. La politique commerciale de Havanos SA positionne, dans le groupe de tête, les marques Cohiba, Trinidad, Cuaba, Montecristo. Les deux premières sont des créations post révolution. Cohiba a été créé en 1968 pour usage exclusivement diplomatique. Fidel Castro en offrait à ses hôtes de marque. La vente réelle débuta en 1982. Histoire identique pour Trinidad, marque fondée en 1988, qui fut tout d'abord réservée aux invités de la présidence.

Dans le second groupe, on retrouve d'autres marques devenues toutes historiques, comme Roméo et Juliette, Partagas, Hoyo de Monterrey, H.Upmann. Dans le quatrième, Ramon Allones, Vegueros et Por Larrañaga. Cette dernière fut officiellement enregistrée comme marque par un homme d'affaires espagnol, Ignacio Larrañaga, en 1834. Il s'agit de la plus ancienne marque déposée de cigare cubain. Enfin, dans le quatrième groupe, on retrouve Quintero, Fonseca, José Piedra.

"En général, le niveau de connaissance des Belges est élevé." Rodrigo Crespo Co-managing director de Cubacigar.

27 marques, n'est-ce pas trop? "Les amateurs sont souvent très fidèles à l'une d'elles, explique Rodrigo Crespo. De plus, en général, le niveau de connaissance des Belges est élevé. Avec toutes ces marques, aux prix et goûts différents, sans oublier les formats, ils ont un choix important, même si certaines d'entre elles sont plus actives, plus dynamiques que d'autres.

En Belgique, le cigare cubain le plus vendu reste le Partagas D4, un module de type ‘robusto', au diamètre assez généreux." Le type de module commercialisé est cyclique. Actuellement, le "robusto" est ainsi le plus apprécié des amateurs. Mais il semblerait, dans ce marché dynamique, que l'on revienne à la tendance des cigares longs et fins, comme ceux fumés dans les années 50, notamment par l'icône de la révolution, Che Guevara.

L’amateur a rajeuni et s’est aussi féminisé

"Il ne faut pas non plus oublier que la culture du tabac relève du monde agricole, avec ses vicissitudes météorologiques. Comme pour le vin, il y a de bonnes et de moins bonnes récoltes, ce qui influe sur les disponibilités. La volonté est de ne pas compromettre la qualité d'où, parfois, des ruptures pour certains cigares. De plus, avec le Covid, les cigares sont exportés majoritairement par bateau, la logistique étant de ce fait plus compliquée que par avion", précise le co-managing director de Cubacigar.

Malgré les caricatures représentant toujours un fumeur de cigare sous le trait d'un banquier bedonnant, ou encore un Fidel Castro avec un cigare aux lèvres, l'amateur a rajeuni et s'est aussi féminisé.