Les commerçants se préparent à "casser les prix" d'emblée pendant les soldes

Deux grandes tendances au rendez-vous des soldes d'hiver cette année: des stocks importants et des réductions considérables dès les premiers jours, à en croire les enquêtes réalisées par les différentes associations et fédérations des commerces.

Le coup d'envoi des soldes d'hiver, c'est ce jeudi 3 janvier. Et les commerçants semblent vouloir y afficher de franches ristournes. Le but est de faire rapidement fondre les stocks accumulés pendant l'automne.

-50 % Quatre sur dix proposeront d'emblée des ristournes de 40, voire 50%.

La météo clémente de ces derniers mois a eu pour conséquence une hausse de 7% par rapport à l'année dernière du stock de vêtements disponibles dans les rayons, chiffre le Syndicat neutre des indépendants (SNI). La météo n'explique pas tout. La vente en ligne, la multiplication des opérations des grandes chaînes, comme le black Friday, les offres conjointes durant le mois de décembre ou encore les perturbations créées par les syndicats et les gilets jaunes ont fait en sorte que les étalages débordent au moment d'aborder les soldes.

"Cela a particulièrement touché Bruxelles, où les ventes ont chuté de 25% en moyenne lors des journées d'action", souligne à cet égard la fédération du commerce et des services Comeos. Si plus de la moitié des commerçants (55%) a constaté une baisse du chiffre d'affaires durant les six derniers mois par rapport à l'année dernière, pour un sur quatre (28%), le recul est estimé à plus de 10%, selon un échantillon représentatif de l'Union des classes moyennes (UCM) en Wallonie et à Bruxelles.

Casser les prix dès le début

Quatre sur dix proposeront d'emblée des ristournes de 40, voire 50%. Dans le même ordre d'idées, Comeos rapporte qu'il y a encore beaucoup de bonnes affaires à faire, en particulier au rayon vêtements d'hiver. "Les perspectives pour les prochains jours sont positives. Les commerçants débutent les soldes avec de belles réductions de -30% et -50%. Selon l'enquête, il reste encore beaucoup d'invendus, surtout dans la collection dames et hiver et les chaussures", prédit encore Comeos.

Du côté de l'UCM, on confirme également le "démarrage en force" pour les soldes d'hiver. Particulièrement pour les commerçants du secteur du textile et de la chaussure où "une majorité d'entre eux (55 %) a constaté une baisse du chiffre d'affaires durant les six derniers mois, par rapport à l'année dernière. Pour plus d'un sur quatre (28 %), le recul est estimé à plus de 10 %", note l'UCM. Presque la moitié (45%) des magasins de vêtements et de chaussures pensent qu'ils feront de meilleurs chiffres que l'année passée, ajoute le SNI.

La période de pré-solde a commencé le 3 décembre. Les réductions de prix ne sont alors pas autorisées mais de plus en plus de commerçants de détail participent, à l'instar des grandes chaînes, à des systèmes alternatifs: 38% des commerçants de mode proposent des ventes conjointes, contre 21% qui organisent des ventes privées, selon le SNI.

La période de solde, qui commence donc le jeudi 3 janvier, s'achève le 31 janvier. Pour rappel, janvier et juillet sont les seuls mois de l'année où la vente à perte est autorisée.