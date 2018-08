Les dividendes ont progressé de 18,7% en Europe au deuxième trimestre

Parmi les 10 entreprises qui payent le plus de dividendes au monde, 8 sont européennes. AB InBev compte parmi elles.

La croissance des dividendes a été largement répartie sur l’ensemble des pays et des secteurs.

C’est ce qui ressort d’une étude qu’a menée la société de gestion d’actifs Janus Henderson. Celle-ci attribue cette performance à la bonne santé des économies un peu partout dans le monde. En outre, précise-t-elle, la croissance des dividendes a été largement répartie sur l’ensemble des pays et des secteurs. "L’Europe, où le sentiment négatif pesait depuis quelque temps sur les marchés, a montré que dans l’économie réelle, l’ensemble des sociétés réalisent des profits décents et l es distribuent à leurs actionnaires " , commentent les auteurs de ce rapport.

Le montant des dividendes sous-jacents, c’est-à-dire les dividendes bruts ajustés des dividendes extraordinaires et des variations de change et des facteurs temps (période de paiements), a augmenté pour sa part de 7,5%.

Record belge

Il ressort encore de cette étude que des niveaux record ont été atteints dans 7 pays en Europe. En Irlande notamment, en France malgré la réduction de 22% du dividende d’EDF, et de 30% de celui d’Engie et aux Pays-Bas, grâce à ABN Amro pour qui le montant final a grossi de 82%. Mais encore en Allemagne en dépit de la baisse du dividende de Deutsche Bank, (-42%) et en Suisse malgré le repli de celui de Credit Suisse (-60%).