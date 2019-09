Les employés de KPMG priés de rendre leur téléphone

Surprise pour les employés de KPMG au Royaume-Uni. Pour des raisons budgétaires, l'entreprise du Big Four va couper leur téléphone professionnel pour tenter de réduire ses coûts en la matière.

Une note interne a sommé les employés britanniques de KPMG de bien sauvegarder toutes les données et contacts présents sur leur téléphone professionnel. Non, il ne s'agit pas d'un message annonçant la remise à neuf du parc télécoms de la société. Selon le Financial Times, il est plutôt question d'une remise tout court: les travailleurs de KPMG Royaume-Uni doivent à présent faire une croix sur leur appareil.

Cette mesure ne touchera pas les 3.500 collaborateurs opérant outre-Manche. Le cabinet d'audit et de conseil limite, pour l'instant, cette prescription au personnel qui n'est pas en contact direct avec la clientèle et aux "juniors" du département administratif. Le basculement sera effectué progressivement et commence ce 1er octobre, soit le premier jour de son nouvel exercice annuel décalé. Les cadres supérieurs devraient garder ce précieux privilège.

La fin des privilèges

La fin de cet avantage pour les employés est une preuve de plus que KPMG veut à tout prix réduire ses coûts. Un tiers des secrétaires et assistants personnels de la boîte ont récemment appris leur prochain licenciement. Le système des notes de frais a également été raboté.

Spécialisé dans l'audit comptable et financier, le plus petit cabinet du "Big Four" (les quatre plus grands cabinets d'audit du monde) a dû sortir le grand jeu pour convaincre ses employés du bien-fondé de telles mesures. KPMG a fait état de dépenses largement supérieures à ses trois autres concurrents, PwC, Deloitte et EY. Mais la direction a surtout insisté sur le fait que son bureau britannique est le plus dépensier de son réseau international. KPMG est présent dans 154 pays.