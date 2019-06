Les employeurs prévoient de ralentir le rythme des embauches

Selon le baromètre Manpower, les patrons belges suivent la tendance européenne de coup de frein sur les recrutements. Bruxelles est la région la plus touchée par le phénomène. Le secteur de l'horeca et l'industrie manufacturière s'essoufflent.

La "prévision nette d'emploi" , qui représente la différence entre le pourcentage d'employeurs prévoyant des embauches et le pourcentage de ceux prévoyant des licenciements, atteint, après correction des variations saisonnières, la valeur "prudente" de +3. Cela correspond à une baisse de trois points par rapport au trimestre précédent et d'un point par rapport au troisième trimestre 2018 (voir graphique ci-contre).

La Flandre et la Wallonie plus optimistes

Par rapport au trimestre précédent, la prévision nette d’emploi enregistre un recul de 4 et 3 points à Bruxelles et en Flandre, tandis qu’elle baisse de 1 point en Wallonie.

L'horeca stagne

Enfin, les employeurs de huit des 10 secteurs sondés prévoient de créer de nouveaux emplois au cours du troisième trimestre 2019. Ce sont les employeurs des secteurs des industries extractives (+8), de l’électricité, gaz et eau (+6) et des services publics, en particulier pour l’éducation et la santé (+6), qui rapportent les intentions de recrutement les plus fortes.