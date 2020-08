Les entreprises belges peu optimistes pour leur croissance à cause de la crise

Manque de talents

Enfin, pour 72 % des entrepreneurs, la plus grande menace pour le développement des affaires dans la période à venir est le manque de personnel qualifié; un pourcentage nettement plus élevé que la moyenne des 31 pays de l'UE et des plus de 2.400 entreprises examinés (55%). La pandémie a aggravé le déficit de compétences, confirme ainsi l'étude de PwC. Plus de sept entreprises sur dix admettent d'ailleurs que le manque de talents clés limite leur flexibilité face aux disruptions, y compris les pandémies.