Les entreprises belges se soucient-elles du développement durable?

Le premier Baromètre des objectifs de développement durable consacrés aux organisations et entreprises belges montre un taux de conscientisation satisfaisant, mais une tendance à faire dans la facilité. Le Baromètre sera présenté ce mardi lors du Forum ODD.

Les entreprises belges se soucient-elles des objectifs de développement durable (ODD)? Commencent-elles à les intégrer dans leur stratégie? Ces 17 objectifs approuvés par la quasi-totalité des pays et entrés en vigueur en 2016 sont censés, pour rappel, guider les politiques en matière d’environnement, de justice, d’économie et de diplomatie afin de conduire vers une planète plus viable d’ici l’an 2030 (Agenda 2030). L’Antwerp Management School (AMS) a sondé 641 organisations publiques, entreprises et ONG belges pour évaluer le niveau de connaissance et le degré d’implémentation de ces ODD en leur sein. 232 des sondés ont déclaré forfait avant de commencer, faute d’intérêt. Restaient 409 organisations (dont 18% de sociétés cotées en Bourse) qui ont joué le jeu. Sur la base de leurs réponses et avec l’aide de la Louvain School of Management ainsi que de l’université d’Anvers, l’AMS a rédigé un premier "Baromètre ODD", dont nous vous livrons les principaux enseignements en primeur…

87% 87% des entreprises et organisations belges sondées ont conscience des nouveaux enjeux définis dans le cadre de l’Agenda 2030.

Six sur dix agissent

Treize pour-cent des répondants ignorent tout des ODD; les 87 autres pour-cent ont conscience de ces nouveaux enjeux.

63% d’entre eux disent agir sur les objectifs soit en les introduisant dans leur organisation, soit à travers des partenariats, ce qui situe les Belges à un niveau élevé dans les comparaisons internationales.

Impacts indirects chez Spadel La durabilité chez Spadel est fortement orientée sur sa responsabilité pour les impacts directs de ses propres activités et produits. La compagnie s’est dotée depuis des années d’un cadre global pour la mise en œuvre d’une politique de durabilité en son sein. Le producteur d’eaux minérales estime à présent que les objectifs de développement durable (ODD) présentent un ensemble plus large de défis sociétaux susceptibles d’offrir une perspective pour les entreprises soucieuses d’engager leurs chaînes d’approvisionnement. Pour le moment, Spadel a décidé de se concentrer sur les ODD qui sont associés à ses impacts directs: ceux-ci forment en quelque sorte sa couche stratégique initiale. La couche suivante consistera à établir la connexion avec les différents buts formulés pour chaque objectif. "À l’avenir, la société attend des ODD qu’ils deviennent une couche additionnelle de sa stratégie de durabilité", souligne l’enquête. Notamment dans le but d’explorer ses impacts indirects. Ce sera une manière de progresser vers une plus grande maturité ès durabilité.

24% des organisations sont informées mais n’ont connaissance d’aucun plan d’action.

En dépit des manquements observés, 90% des sondés ont la volonté d’adopter les ODD à l’avenir.

Les ONG sont plus conscientes des enjeux que les organisations publiques ou le secteur privé.

Parmi les principales motivations pour s’impliquer dans le développement durable, les répondants pointent leur souci d’innover et de différencier leur organisation afin de procurer des avantages à leurs parties prenantes et de renforcer leur compétitivité (68%). Mais quand on les interroge sur les raisons d’adopter les ODD, un autre type de réponse émerge: 85% répondent qu’ils représentent des défis mondiaux essentiels, et 81% relèvent la problématique de l’épuisement des ressources naturelles.

Les entreprises et organisations ont tendance à faire converger les ODD avec leur politique de développement durable existante. 48% signalent qu’elles adoptent les ODD en construisant au départ de leur stratégie durable et 43% pointent les nombreuses similitudes entre les deux. Seuls 4% remplacent leur stratégie durable par les ODD.

Befimmo a adopté 15 des 17 objectifs Befimmo fait partie des bons élèves belges auscultés par les enquêteurs. La société immobilière réglementée a fait de la responsabilité sociétale (CSR) une de ses priorités. Dans ce cadre, elle s’était défini, il y a cinq ans, une stratégie durable articulée sur quatre piliers. Cette année, elle a décidé d’adopter les objectifs de développement durable (ODD) pour améliorer sa politique de CSR et intégrer la durabilité dans sa stratégie organisationnelle. Elle a passé en revue lesquelles de ses activités pourraient avoir un impact (positif ou négatif) sur ces objectifs. Des 17 ODD, quinze ont été mis en valeur à ce jour à travers les politiques de la compagnie. Et Befimmo a identifié six axes stratégiques: intégrer les bâtiments comme des écosystèmes dans la ville, repenser le design des espaces de bureau, incarner un exemple pour ses partenaires et partager ses innovations, contribuer à une mobilité plus "verte" (environnement), communiquer via le dialogue avec ses parties prenantes, et utiliser les ressources naturelles selon les principes de l’écodesign et de l’économie circulaire à travers tout le cycle de vie des immeubles.

Parmi les répondants conscients mais restés inactifs à ce jour, un tiers préféreraient intégrer les ODD dans leur stratégie globale et un autre tiers, dans leur stratégie de développement durable. 35% d’entre eux confessent qu’ils n’intégreront que les ODD qui requièrent des efforts limités. Autrement dit, ils se contenteront de viser les "gains rapides", tels que le recyclage des déchets, l’utilisation de papier recyclé, de batteries rechargeables. Ou bien ils ne reprendront que les ODD qui sont déjà en ligne avec leurs activités: adopter une politique d’égalité des genres, par exemple.

Les objectifs pas assez vus comme un tout

Seuls 15% des répondants considèrent les 17 ODD comme tout aussi importants les uns que les autres. La majorité des autres préfèrent se concentrer sur ceux qui leur semblent le plus relevant pour leur organisation. D’où la popularité parmi les entreprises de l’objectif N°8 (travail décent et croissance économique). Les enquêteurs relèvent que cette tendance se retrouve au niveau international, mais que cela soulève un problème de fond, puisque l’ONU a clairement établi que les 17 ODD sont indivisibles et que faire du "cherry picking" parmi eux n’est pas la bonne approche.