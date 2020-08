Les entreprises doivent mener une politique anti-discrimination mieux pensée

En l’espèce, l'affaire concernait un avocat travaillant au sein d’un cabinet d'avocats, qui a déclaré lors d'une émission de radio, qu’ il ne voulait ni recruter ni faire travailler des personnes homosexuelles dans son cabinet . Cet avocat a fait cette déclaration bien qu’il n’ait aucun pouvoir décisionnel quant à la politique de recrutement de son cabinet. De plus, au moment de sa déclaration, aucune procédure de recrutement n’était en cours.

La Cour a été saisie de la question de savoir si, en l’espèce, il y avait discrimination au regard de la législation anti-discrimination en matière d’accès à l’emploi. La Cour a constaté qu'une discrimination directe existe non seulement lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable sur la base de l’un des critères protégés (genre, âge, etc.) mais aussi lorsqu'une personne pourrait faire l’objet d’un tel traitement défavorable. Il suffit donc que l’on puisse démontrer l’existence d'un lien, au sens large du terme, entre l’objet de la déclaration et le champ d'application de la législation anti-discrimination, pour qu’il y ait discrimination.